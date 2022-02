Blázquez: "Los cristianos tenemos un motivo especial para condenar el abuso de los niños"

El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, dijo hoy tener la impresión de que "todos", la Iglesia, las familias, la sociedad, educadores, cristianos, obispos y la opinión pública han "llegado tarde" en relación a los abusos a menores. "No podemos, para desentendernos unos, acusar a otros. Todos estamos implicados", afirmó.

Durante la inauguración de la tienda Moda Re- de Cáritas Diocesana de Valladolid, Blázquez apuntó que la reacción que hay actualmente en relación a este ámbito "no era la misma hace no demasiados años". "Los cristianos tenemos un motivo especial para condenar el abuso de los niños, los pequeños y los frágiles, ya que el señor nos ha prevenido de los escándalos a estos niños y también nos ha indicado que atendiendo a estos niños estamos atendiendo al mismo".

Recalcó que es un problema que afecta "a la sociedad entera", al escuchar las humillaciones que han padecido. "A veces han padecido una humillación y ni siquiera a sus padres se atrevían a decirlo". Por ello, pidió que ninguno se desentienda de esta causa, ya que "no es legítimo poner solo la luz en un determinado grupo humano".

Ricardo Blázquez mostró su apoyo a las declaraciones que ha realizado el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, al igual que puso en valor la intervención de la Fiscalía del Estado, porque proporciona "garantía, claridad, justicia y verdad". Aun así, no dio datos ni confirmó el número de posibles casos que pueden afectar a la Diócesis de Valladolid.

Por otro lado, aludió a la reciente visita al papa Francisco al Vaticano la semana pasada, en un encuentro que se extendió "durante dos y media" y que calificó de "visita preciosa". "Fue un encuentro inolvidable y una conversación amplia. Como hermanos, con el hermano mayor. Con libertad para preguntar e intervenir y con receptividad por parte de todo para lo que íbamos escuchando. Ha sido muy grato", comentó. En todo caso, aseguró que no trato con su santidad la posible continuidad de Blázquez a partir de abril, cuando el prelado cumpla 80 años. "No lo hemos hablado, que personalmente me afecta a mi de manera particular", concluyó.

El cardenal arzobispo pronosticó dos meses, en su anterior visita a Roma, que ya no estaría “mucho más tiempo” en su ocupación actual, “porque la meta son 80 años” y los cumple el 13 de abril de 2022. “Si el Papa lo considera oportuno”, se irá a la Casa Sacerdotal de Ávila. "Ya tengo reservada una habitación, donde viven unos 20 sacerdotes. No quiero vivir solo”, sentenció Blázquez en aquella ocasión.

