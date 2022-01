José Ángel Alonso: “Pedro Sánchez, desde su Falcon, no se preocupa por los pueblos de Castilla y León”

José Ángel Alonso es cabeza de lista por Valladolid y diputado más joven del Grupo Popular en el Congreso a sus 28 años. Además, con solo 22, consiguió recuperar la alcaldía de Villalón para el PP arrebatándosela al PSOE, convirtiéndose en el primer edil más joven del país con una mayoría absoluta que revalidaría en las elecciones de 2019, obteniendo siete de los nueve concejales que componen la corporación municipal.

Hablamos con él sobre las elecciones del próximo 13 de febrero que dan a los “populares” como vencedores y también sobre polémicas como la de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la siguiente entrevista:

P.- Es pregunta obligada desde que Alfonso Fernández Mañueco anunció el 20 de diciembre esas elecciones anticipadas para el 13 de febrero. ¿Cree que acertó?

R.- Sí. Cuando tus socios son desleales y pactan a tus espaldas es muy difícil mantener el Gobierno. Alfonso Fernández Mañueco ha demostrado ser un político serio, que quiere a Castilla y León, y ha decidido dar la voz y el voto a los vecinos para que decidamos el futuro de nuestra tierra. Creo que ha querido impedir que otros puedan hacerlo con oscuros pactos en despachos, como se ha intentado hacer en más sitios.

P.- ¿Qué cree que va a ocurrir en esas próximas elecciones? Las encuestas apuntan a una victoria del Partido Popular que tendría que pactar para formar un gobierno con mayoría.

"Notamos en la calle un respaldo mayoritario de los castellanos y leoneses al Partido Popular y a Alfonso Fernández Mañueco"

R.- Nosotros notamos en la calle un respaldo mayoritario de los castellanos y leoneses al Partido Popular y a Alfonso Fernández Mañueco. No nos podemos confiar porque lo importante es ir a las urnas el 13 de febrero. Si nos quedamos en casa, podría gobernar la izquierda de Sánchez y de sus socios radicales.

Creo que la gente de Castilla y León va a apostar claramente por políticas de éxito como son las del PP de Madrid, de Andalucía o de Castilla y León y no queremos políticas fracasadas como pueden ser las políticas del PSOE de Extremadura o las que, en su día, arruinaron Andalucía.

P.- ¿Cómo vería usted un posible pacto de Gobierno del PP con Vox?

R.- Nosotros aspiramos a gobernar en solitario. En los últimos años hemos percibido que en España hemos vivido una gran inestabilidad y por eso creemos que los castellanos y leoneses nos van a brindar un apoyo suficientemente amplio como para dejarnos las manos libres para seguir trabajando, bajar impuestos, crear empleo y garantizar la calidad de los servicios públicos.

P.- ¿Conoce a Juan García – Gallardo personalmente, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta? ¿Qué le parece?

R.- No le conozco. He de decir que nosotros estamos a lo nuestro, a explicar nuestro programa porque creemos que las políticas del PP funcionan y nosotros no nos dedicamos a hablar ni a insultar a otros partidos.

P.- ¿Cómo ve a los otros partidos? Por ejemplo, el PSOE, con su secretario general en Castilla y León a la cabeza, confía en volver a ganar las elecciones. ¿Cree que es posible?

"No queremos ser el cajero del PSOE y por eso Castilla y León va a hacer presidente a Mañueco y luego a Pablo Casado"

R.- Tudanca está desnortado desde que perdió la moción de censura que le mandó presentar Pedro Sánchez. Los castellanos y leoneses somos gente seria, a la que nos gusta las cosas bien hechas y tenemos una idea clara de lo que es una España unida y en libertad. Por eso no nos gusta Sánchez y, por eso, su discípulo en Castilla y León, Luis Tudanca, va a recibir un buen palo electoral el 13 de febrero.

La gente de esta tierra, la que de verdad vivimos aquí, creemos en una tierra próspera y nos negamos a las subidas de impuestos de Sánchez. No queremos ser el cajero del PSOE y por eso Castilla y León va a hacer presidente a Mañueco y luego a Pablo Casado.

P.- Y de Ciudadanos, el que fuera durante dos años y medio socio del PP en el Gobierno regional. ¿Cree que la caída puede ser tan fuerte como apuntan las encuestas que le dan únicamente un procurador en los próximos comicios?

R.- Nosotros seguimos centrados en conseguir un gobierno estable para Castilla y León que dé seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos y miramos hacia delante, no al retrovisor.

P.- Y del resto de partidos, ¿Qué opina? Tanto Unidas Podemos, como UPL, Por Ávila, o las nuevas plataformas que se agrupan en la España Vaciada.

R.- Hay quiénes han jugado a ser la ERC en Castilla y León coaccionando a cambio de votos pero Mañueco no es Sánchez y ha demostrado que antepone los intereses de su tierra por encima de todo.

Sobre la lista de La España Vaciada, está demostrado que está compuesta por rebotados de otros partidos. Al igual que ‘Teruel Existe’, no son más que una muleta de Pedro Sánchez.

José Ángel Alonso

P.- ¿Qué cree que aporta Castilla y León al panorama político actual?

R.- Castilla y León es un ejemplo. Un ejemplo de bajada de impuestos como el de donaciones y sucesiones, ahora con la rebaja del tramo autonómico del IRPF para todos. Se puede crear empleo y también impulsar una región. Me gusta cuando se habla de rebajas fiscales para residir en los pueblos, la gratuidad de la educación de dos a tres años, que en Castilla y León comienza en septiembre y es básica para la conciliación o el cheque bebé. Somos pioneros en muchas cosas y también un referente nacional y europeo de calidad en políticas de discapacidad o en Sanidad.

Como alcalde de un municipio del medio rural, tengo que destacar el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco para blindar la Atención Primaria en nuestros pueblos mediante una Ley, como ha anunciado, para que ningún partido toque el ámbito sanitario en los pueblos de nuestra Comunidad.

P.- ¿Cómo está afrontando la lucha contra el reto demográfico, tan importante para Castilla y León, desde su posición de diputado nacional y también como alcalde de Villalón?

R.- Voy a seguir defendiendo a nuestro medio rural de los ataques de ministras como Teresa Ribera o Alberto Garzón y voy a continuar, como hago siempre, reclamando con mis intervenciones e iniciativas, una fiscalidad diferenciada, una financiación justa que tiene que tener en cuenta la dispersión de población que sufrimos y las necesidades de nuestros pueblos.

Seguiré pidiendo nuevas inversiones, denunciando la necesidad que tenemos de seguir apostando por unos servicios públicos de calidad, como se hace en nuestra Comunidad con mucho esfuerzo y pidiendo incentivos para quiénes apostamos por el medio rural. Lo haré de forma constante.

Pedro Sánchez, desde su Falcon, no se preocupa por los pueblos de Castilla y León. No tenemos aeropuerto. Estamos deseando que llegue a La Moncloa un palentino como es Pablo Casado. Con él he estado el lunes en Tierra de Campos y conoce perfectamente nuestras necesidades y estoy convencido de que va a apostar decididamente por el medio rural.

P.-Ha lanzado, en los últimos tiempos, varios dardos a Pablo Iglesias sobre esta cuestión cuando él era vicepresidente y ministro de la Agenda 2030 del Gobierno de España entre 2020 y 2021. ¿Cómo recuerda estos enfrentamientos?

R.- Para mí Pablo Iglesias ha sido uno de los peores políticos de la historia de nuestro país. Vivía totalmente alejado de la realidad que sufren los españoles y atacaba a todo el que quería trabajar por España y yo lo veía cada día. En vez de apoyar a los que querían crear empleo, les castigaba con más impuestos. En lugar de apoyar a nuestro jefe del Estado, apoyaba al separatismo catalán. En vez de apoyar a los socios internacionales y a referentes occidentales, apoyaba dictaduras como la venezolana. Era imposible que nos lleváramos bien, somos polos opuestos.

P.- Hablando de enfrentamientos, ¿Considera zanjada la polémica de la carne y el ministro Garzón?

R.- Mientras Sánchez no cese a Garzón no lo puedo dar por zanjado. Esta es una de las polémicas de Garzón en la que se ataca a diversos sectores. Lo vivo con tristeza. Soy una persona que creo en España, en los españoles, y me da pena ver como un gobernante quiere destruir una nación como la nuestra.

Cuando veo a Garzón no entiendo cómo partidos como Izquierda Unida o Unidas Podemos quieren gobernar un país al que odian y que está habitado por unos ciudadanos a los que desprecia.

La culpa no solo es suya. Sánchez es quien los designa y los que los mantiene. Queremos resaltar su responsabilidad y no podemos continuar con un presidente que no es capaz de elegir a su Gobierno ante Unidas Podemos.

P.- Usted expresó, a través de Twitter hace unos días, que entre Pedro Sánchez y Alberto Garzón iban a acabar con Tudanca. ¿Cree que puede influir negativamente al PSOE en las elecciones del 13-F?

R.- Por supuesto. No es normal que se ataque de esta forma a un sector que es tan importante para nosotros. La rectificación que no ha pedido el presidente a Garzón la vamos a apreciar con los votos de los castellanos y leoneses el 13 de febrero. Vamos a castigar las políticas del PSOE con nuestros votos. Para decir que basta ya de atacar a la mejor carne del mundo y a un sector que no lo está pasando bien y genera dos millones y medio de puestos de trabajo en nuestro país. Y basta de ministerios inútiles que vamos a suprimir en cuanto Pablo Casado llegue a La Moncloa. Se acabó el despilfarro de ministerios inútiles como este, que no solo sirven para gastar dinero sino, además, para atacar a los que sí producen en nuestro país.

P.- Estos días observamos que algunos líderes nacionales se desplazan a Valladolid para defender las enmiendas que usted presentó en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado, ¿Considera viable que se pueda llevar a cabo alguno de estos proyectos?

R.-Tengo que reconocer que, por mucho que yo peleo, con Sánchez como presidente es difícil. Cuando el PSOE llega al Gobierno, las inversiones para Valladolid se evaporan en beneficio de los nacionalistas. Una cosa es predicar y la otra dar trigo. El único que ha dado trigo ha sido el PP.

Algunos son expertos en marketing para después no hacer nada, como ha sido la alfombra roja de ministros que han pasado por el Ayuntamiento de Valladolid y que al final no han traído nada, han venido a pasearse. Otros, con propuestas concretas, nos dedicamos a trabajar, día a día, por las inversiones que Valladolid merece.

P.-¿Cómo está viendo la gestión de los fondos europeos?

Creo que la opacidad que tiene el Gobierno y el presidente no ayudan a que esos recursos se gasten bien. Es posible que, cuando algo se quiere ocultar, se acaben gastando mal, que sirvan para financiar “chiringuitos” y nuestro país no está para distracciones. ¿Por qué el Gobierno tiene miedo a crear una autoridad independiente para la gestión de los fondos europeos? Creo que el que nada raro hace, nada tiene que temer.

P.-¿Han llegado ya los fondos europeos a Villalón, el pueblo del que es alcalde?

No han llegado casi a ningún sitio pero en nuestro pueblo estamos trabajando para beneficiarnos de estos fondos. Está en proceso de convocatorias y no quiero desvelar nada pero espero avanzar con proyectos si es que Pedro Sánchez permite que lleguen a nuestros pueblos.

P.- ¿Qué novedades habrá en su municipio en los próximos meses?

La principal tiene que ser la de la vuelta a la normalidad. Nosotros ya estamos planeando y planteando todos nuestros mercados, ferias y demás de forma normal. Creemos que los vecinos han tenido un comportamiento ejemplar y se lo merecen. También la hostelería.

Vamos a reformar varias calles. Estamos rehabilitando el bar de la piscina y su terraza va a quedar de 10. Vamos a restaurar la iglesia de San Juan. En junio, vamos a reinaugurar la Iglesia de San Pedro que llevaba casi dos décadas cerradas y muchas iniciativas más. Le espera un gran futuro a Villalón de Campos.

Sigue los temas que te interesan