Roberto González espera un cambio de mentalidad en el UEMC Real Valladolid

Tras la derrota ante el CB Prat, el Real Valladolid Baloncesto buscará levantarse en la visita a Pisuerga del Palmer Alma Mediterránea, un partido más complicado de lo que pueda parecer y en el que el entrenador de los pucelanos, Roberto González espera una respuesta positiva del equipo.

“Tenemos una nueva oportunidad en casa para dar nuestra mejor versión, ya que el otro día no lo hicimos, sintiéndolo mucho. Estamos preparados para acometer el partido contra un equipo nuevo, con cuatro fichajes recientes e importantes. No nos podemos fiar de su balance ni de la clasificación. Lo más importante es cómo estemos nosotros y la respuesta que demos”, indicó.

González, asimismo, subrayó que la herida que supuso la derrota ante el CB Prat está subsanada: “Como decía Manel Comas, la cornada tiene que durar una noche y un día más. Ha sido dura y profunda, pero está limpia. El equipo ha hecho un propósito de enmienda. Hemos analizado y valorado todo, y hoy va a ser nuestro primer entrenamiento en contacto. Espero una respuesta positiva porque otras veces la hemos tenido”.

“Tenemos que cambiar y tener una mentalidad diferente desde ya. El otro día no tuvimos alma, ni vida y no estuvimos como debíamos. No estuvimos con toda la energía y eso es lo que tenemos que cambiar”, apostilló el técnico.

Preguntado de nuevo sobre ese cambio de actitud, Roberto González explicó que “tiene que ser la base”. “No hay que echar más carácter o gritar para hacer bien el trabajo. El cambio tiene que ser intrínseco y lo necesitamos en nuestro ADN porque nos va a dar ventaja. Mi misión es sacarlo cuando no sale, pero que vaya en cada uno también. En Cáceres comenzamos a defender bien sin ningún cambio táctico atrás, sino que el paso adelante fue el cómo lo hacíamos. La base es poner lo que hay que poner”, recalcó.

No obstante, tanto Roberto González como la plantilla blanquivioleta están bien y mentalizados para levantarse. “Siempre termino los partidos sin energía porque lo pongo todo. Estoy al 100%, como merece el equipo”.

Entradas a cinco euros para apoyar al equipo

La visita del Palmer Alma Maediterránea Palma a Pisuerga, mañana sábado a las 19:00 horas, vendrá acompañada de una promoción especial para apoyar al UEMC Real Valladolid Baloncesto: entradas a cinco euros para el público general.

Asimismo, los abonados del UEMC Pucela Basket podrán solicitar una entrada gratis para el encuentro en las oficinas o solicitándola vía email (administracion@realvalladolidbaloncesto.es), indicando el nombre completo y número de abonado. El viernes a las 20.00, hora límite para poder adquirir esta entrada gratuita y hasta completar el aforo permitido.

Sigue los temas que te interesan