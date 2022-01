El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que declara ilegales algunos carriles bici y bus de la ciudad

“No es firme y la vamos a recurrir”. Así de claro se ha manifestado el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid, por el que se deja sin efecto el Decreto 4101 de 25 de junio de 2020 que aprobó nuevamente la implantación de los carriles bus-taxi en las vías de la ciudad y la implantación de carriles bicis segregadas en Paseo Isabel la Católica y en la Avenida de Gijón.

Una sentencia que Vélez ha aclarado que “no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia”. El edil aclaró que la resolución “no entra en la mayor parte de las cuestiones que planteó el Partido Popular y lo que hace es anular el decreto del Ayuntamiento por el que se realizaron algunas actuaciones”.

En concreto el carril bici de la Carretera de Gijón, el del Paseo Isabel la Católica y algunos tramos de carril bus en la ciudad -Plaza Poniente, Fuente Dorada, Fray Luis de León y López Gómez-.

Esa declaración de nulidad del decreto se hace “por una única razón y es que considera que debería de haberse hecho a través de una ordenanza y no de un decreto”. Y aunque Vélez mostró su “respeto” a la sentencia, también explicó que “es algo nuevo porque no se ha hecho nunca en el Ayuntamiento de Valladolid, ni siquiera cuando gobernaba el PP, ni en ningún otro de España”.

Esos serán algunos de los argumentos que se defienden en la documentación presentada ante el Juzgado y “sobre los que incidiremos aún más en el recurso que se presente por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento porque no parece lógico ni razonable que se haga por ordenanza en base al artículo 7 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial”.

Por parte del Partido Popular de Valladolid este dictamen se ha calificado como un “varapalo” al equipo de Gobierno, algo que no compartió el concejal quien afirmó que “es solo una sentencia que respetamos, acatamos, pero no compartimos”.

“No se porqué se alegran tanto cuando al final a quien perjudica es a la ciudad”, apuntó, añadiendo además que “los carriles bici es algo que se lleva ya tiempo haciendo e incluso, cuando lo hizo el PP como en la Avenida de Salamanca, a nadie se le ocurrió ir a los tribunales”. ¿Por qué cree que sí se ha hecho esta vez? “Porque el PP lleva tiempo instalado en el cuanto peor para la ciudad, mejor para ellos. Yo creo que se equivocan y hay otras formas de hacer oposición”.

Por último, Vélez dejó claro que esta sentencia no obliga a eliminar ningún carril bici ni tampoco los tramos de carril bus “porque la sentencia no entra en eso y no tiene ese tipo de efectos”.

Un duro revés al Plan de Movilidad, según el PP

Por su parte, la presidenta del Grupo Municipal del PP, Pilar del Olmo insistió que la sentencia es “un gran varapalo judicial al modelo de ciudad que ha implantado Óscar Puente”. Asimismo cargó conta el “ideólogo de este invento ya está tardando en dimitir porque lo único nuevo que ha hecho Puente, en estos seis años, se lo han tumbado en el Juzgado”.

Del Olmo aprovechó para criticar el Plan de Movilidad acusando que solo ha traído “incomodidad a los vecinos, atascos, tráfico lento o falta de aparcamientos”. En definitiva, la líder del PP destacó que “el Grupo Municipal teníamos razón y se lo habíamos advertido bastantes veces al alcalde tanto a través de mociones como de ruegos, sin que nos hicieran caso”.

Sigue los temas que te interesan