El VRAC se desquicia ante el Ciencias y cosecha una contundente derrota (28-3)

El VRAC no fue rival para un Ciencias muy superior

El VRAC Quesos Entrepinares no cumplió el objetivo de ratificar la mejora vista en el Diego Pantera de Valencia una semana atrás e hilvanar una serie positiva de resultados. Desde el primer minuto de encuentro se comprobó que el conjunto vallisoletano no tendría su día en La Cartuja, con un Quesos errático y apagado que no alcanzó en ningún momento el ritmo ni el juego de un Ciencias intratable como local en la presente temporada.

No acompañaron las sensaciones ni tampoco lo hizo en ningún momento el resultado, en paralelo durante los 80 minutos a la imagen de un VRAC que acabó desquiciado por sus imprecisiones y la suma de errores tanto en ataque como en defensa, además de decisiones arbitrales que multiplicaron la desesperación y frustración de los vallisoletanos, pero que en ningún caso tuvieron culpabilidad alguna en la derrota. Un más que discreto encuentro que corta cualquier atisbo de reacción y de esperanza de acabar en la zona más alta de la clasificación.

Los primeros puntos de Ciencias llegaron en el primer arreón atacante de los locales. El ensayo de Samuel Wasley, aprovechando la debilidad constante del VRAC, sirvió para situar el 5-0 inicial tras el fallo en el puntapié de Fox en un día de intenso aire en Sevilla que complicó la tarea de los pateadores. No tardaría Nathan de Thierry, precisamente en un castigo, en recortar para el 5-3, logrando los únicos y pírricos tres puntos en el partido. Pese a que amagó con mantenerse en campo contrario, las intentonas del VRAC eran tímidas, todo lo contrario que las de Ciencias, extramotivado.

Fue Jody Allen el que sumó el segundo, esta vez sí con transformación de un Fox que se fue entonando. Mientras De Thierry erraba un puntapié para acercarse en el marcador, el irlandés sumaba otros seis (18-3) en los 10 minutos posteriores. Así se llegaría al descanso.

La segunda parte fue el fiel retrato de la temporada que está firmando el VRAC. 40 minutos de desquicio que se resumen en cero puntos a favor, 10 en contra y apenas resquicios positivos, con un rival que disfrutaba con su juego y hacía una tortura para el Quesos el tiempo restante, en el que los azulones dejaron de tener hasta posibilidad de bonus defensivo, con la miga en los tramos finales de si sería Enerside el que lo conseguiría.

FICHA TÉCNICA

Ciencias Enerside: Jody Allen, Ignacio Salazar, Juan Ignacio Pérez, Emmanuel Bobo, Woody Kirkwood, Franco López, David Serrano, Samuel Wasley, Gabriel Roldán, Cormac Fox, Guillermo Mateu, Facundo Rutolo, Juan Domínguez, Declan Barnett y Axel Papa

También jugaron: Clement Gasca, Terry Bouhraoua, Óscar Sánchez, Rafael Muñoz, Vincent O´Brien, Enrique Cuadrado, Jorge Fernández y Genaro González.

VRAC Quesos Entrepinares: Daniel Stöhr, Álvaro Pírez, Adrián Noriega, Edward Potgieter, Sacha Casañas, KaloKalo Gavidi, George Stokes, Gabriel Vélez, Pablo Gil, Nathan de Thierry, Pedro de la Lastra, Álex Alonso, Rubén Peña, Luis Sanz y John Wessel Bell

También jugaron: Coque Ortiz, Alberto Blanco, Zee Mkhabela, Raúl Calzón, Pablo César Gutiérrez, Javi López, Pedro Añíbarro y Manu Pérez.

Parciales: 5-0, min. 4: Ensayo de Samuel Wasley; 5-3, min. 9: Puntapié de castigo de Nathan de Thierry; 12-3, min. 14: Ensayo de Jody Allen y transformación de Cormac Fox; 15-3, min. 26: Puntapié de castigo de Cormac Fox; 18-3, min. 39: Puntapié de castigo de Cormac Fox; 21-3, min. 47: Puntapié de castigo de Cormac Fox; 28-3, min. 74: Ensayo de Guillermo Mateu y transformación de Cormac Fox.

Árbitro: Luis Fernández. Amonestó a Rubén Peña y Alejandro Alonso.

