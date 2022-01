Los amantes del atletismo en estado puro tienen una cita en Valladolid

El concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos, ha presentado en la Casa del Deporte el XXXIV Cross Internacional “ciudad de Valladolid” que se celebrará en el circuito de La Cañada Real de Puente Duero en Covaresa en la mañana del próximo domingo, 16 de enero. Bustos ha estado acompañado por el diputado de Deportes y Juventud de la Diputación de Valladolid, Francisco Javier González, y el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García.

La Federación de Atletismo de Castilla y León organiza esta prueba que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal de Deportes, la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

Podrán participar clubes y atletas individuales, siempre que se esté en posesión de Licencia Federativa para la temporada 2022.

Al mismo tiempo se celebrará el Campeonato Autonómico de Campo a Través individual y por clubes (sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, Absoluto), de acuerdo al reglamento específico.

Dentro del XXXIV Cross Internacional se disputarán pruebas de Sub 8, sub 10 y sub 12 sin categoría de Campeonato Autonómico.

El concejal Alberto Bustos ha recordado al inicio de su intervención como “el año pasado poníamos en valor que este era el primer Cross que se desarrollaba en España desde que empezó la pandemia y no podíamos imaginar que, un año después, seguiríamos viviendo una situación tan complicada. Pero uno tiene que intentar afrontar este tipo de cosas y se puede elegir lamentarse por lo que estamos viviendo o poner en valor la capacidad que está teniendo la sociedad, en este caso el deporte, para resistir, para ser resiliente. Y creo que esto último es lo que está mostrando el mundo del deporte y este Cross. Cada día los clubes, las federaciones, los chavales del deporte escolar demuestran como sobreponerse a la adversidad y cómo se puede seguir adelante. Que cerca de 1.600 personas se vaya a dar cita este próximo domingo en la prueba, es una buena muestra de ello”.

En cuanto a la prueba, Bustos ha querido destacar que “siempre es un gran espectáculo. Cualquier persona que se haya pasado por este circuito en años anteriores se habrá encontrado con una mañana extraordinaria a pesar de la niebla o el frío habituales. Estarán todas las categorías, desde los chavalines hasta los senior, deportistas populares y deportistas de contrastado nivel nacional e internacional, hasta donde permite las posibilidades por las circunstancias, y habrá una capacidad organizativa impecable, como siempre, en la cual todas las medidas de seguridad se seguirán de manera estricta”. También ha destacado que el circuito de la Cañada real como “uno de los mejores de España, algo que los deportistas también reconocen” y ha querido pedir a los asistentes que, debido a la coincidencia con otros eventos como Pingüinos en la misma zona, que asistan con tiempo para evitar problemas en los accesos.

El diputado Javier González ha señalado la importancia de una prueba que reúne todas las categorías, “lo que demuestra que la gente tiene muchas ganas de hacer deporte, como bien ha dicho Alberto Bustos, a pesar de la situación tan complicada que atravesamos. Es una prueba que viene muy bien para Valladolid, capital y provincia, y es importante que estemos unidas todas las Administraciones”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García, ha destacado como novedad la fecha de celebración del Cross de la que ha dicho “no es que sea la más idónea, la que mas nos guste, pero viene impuesta tanto por el calendario nacional como internacional, que han adelantado sus pruebas y, por ese motivo, no nos queda más remedio que hacer lo mismo. No olvidemos que de este campeonato salen nuestras selecciones para los campeonatos de España tanto individual y Federaciones como el campeonato de España de Clubes”.

Serán alrededor de 1.600 atletas los que competirán en 18 pruebas desde la categoría sub-8 hasta la absoluta en diferentes distancias. Las carreras más interesantes se celebrarán a las 12.50 horas con la salida a la prueba absoluta masculina y sub-23 femenina sobre 8.000 metros, y a las 13.25 horas con la masculina que recorrerá 10.000 metros.

La competición servirá para designar a los campeones autonómicos individual y por clubes en las categorías sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 sub-23 y absoluta. Además, existe el aliciente añadido de que esta prueba sirve de acceso para los Campeonatos de España tanto a nivel individual y por federaciones que se disputará en Jaén el próximo 30 de enero, como por clubes a disputar en noviembre de este año en Atapuerca.

La organización, a cargo de Federación de Atletismo de Castilla y León y la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, ha dotado a la prueba con 5.500 euros en premios a los mejores clasificados de categoría masculina y femenina desde la categoría absoluta hasta el campeonato autonómico desde absoluto hasta sub-20

Los atletas más destacados

En cuanto a la participación de élite, destacan en categoría masculina los portugueses del Sporting Club Portugal, Rui Pinto (9º en la Media Maratón de Barcelona 2019 y 16º en el Campeonato de Europa de Cross de 2017). También, el veterano Rui Texeira (5º en el Campeonato de Cross de Portugal 2019) y principalmente Miguel Borges, cuarto en el Campeonato de Portugal en los 10.000 metros y campeón en los 3.000 este mismo año. Estos se verán las caras con Raúl Celada (Bikila), 15º y tercer español en el Campeonato de Europa de Cross de 2021, el olímpico en Tokio en la prueba de 3.000 obstáculos, Daniel Arce (New Balance), o el vencedor autonómico de esta prueba del año pasado, David Bascuñana, corriendo por el Unión Guadalajara. El Menorca CAUG suma dos competidores: David Martínez y Diego Bravo.

En la categoría femenina, también desde el Sporting de Portugal, al lado de la campeona portuguesa y olímpica en el Maratón de Tokio, Sara C. Ribeiro, compite Sara Moreira, sexta en el europeo de Cross de 2019, y Ana Mafalda Ferreira, tercera en los 10.000 del Campeonato de Portugal de 2019. Tendrán a las las principales favoritas, la etíope Tsige Haisleslase, sexta en el Cross de Elgoibar de 2021 así como la británica Aimee Prat, campeona de Inglaterra en los 3.000 obstáculos y semifinalista en Tokio. En cuanto a la participación nacional, destacan las atletas del Playas de Castellón, Claudia Estévez, quinta en el nacional de Cross de 2021, además de Blanca Fernández de la Granja, tercera en los 3.000 obstáculos; Lidia Campo, corriendo por Valencia Atletismo, y su compañera y campeona de España de los 5.000, Beatriz Álvarez, Cristina Ruiz o las hermanas Viciosa, Carmen y Ángela e incluso la joven María Forero intentarán también estar en las primeras plazas.



Normas de seguridad

Para celebración de estas pruebas se han establecido las siguientes normas de seguridad. El incumplimiento de esta normativa será motivo de expulsión de la prueba:

• Toda persona que acuda al Cross deberá estar con la mascarilla puesta y mantener la distancia de seguridad.

• Los atletas deberán acudir a la salida con la mascarilla puesta que únicamente se podrán quitar ene le momento del disparo de salida. A la llegada a la meta lo atletas deberán colocarse la mascarilla inmediatamente tras pasar la línea de meta.

• La zona de salida estará acotada y debidamente señalizada para los atletas para facilitar su acceso a las salidas de cada una de las carreras marcadas.

• La zona de meta estará acotada con vallas para impedir el paso a toda persona ajena a la organización.

• Los equipos podrán colocar carpa en la zona habilitada para tal fin (frente a la llegada).

• En ningún caso se podrá acceder al interior del circuito saltando la cuerda preparada para su señalización. Existirán puertas habilitadas para que se pueda acceder a esta zona.

• Se habilitará aparcamiento controlado para autocares.

• Habrá una acreditación personalizada para los delegados/técnicos de equipo, de manera que podrán acceder a la zona de salida y llegada (meta) para hacerse cargo de la ropa de los atletas del equipo que esté en la competición.

• Se recomienda a los delegados/técnicos que lleven bolsas grandes, desechables, para meter la ripa de los integrantes de su equipo que participen en la competición.

• En todo momento los delegados/técnicos de los equipos deberán estar con la mascarilla puesta.

• Se debe cumplir estrictamente el horario de acceso a la salida.

• Los atletas se colocarán en el lugar asignado para la salida manteniendo la distancia de seguridad mínima entre ellos.

• En el perímetro externo del circuito se podrá estar, siempre con la mascarilla, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, tanto con los participantes como con el público.

