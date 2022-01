Quemando goma de Burdeos a Valladolid: un corazón que late por Pingüinos

Los amantes de las motos ya calientan motores y queman rueda. La 40ª edición de Pingüinos ya está metida en el horno y a punto de caramelo. Muchos apasionados de las dos ruedas preparan ya los bártulos para pasar unos días inolvidables, eso sí con el fresquito como protagonista. Las mínimas serán de -4º y las máximas de 7º, como apunta la Agencia Estatal de Meteorología.

De ese amor por Pingüinos sabe mucho Mourgue Txomin Dominique, nacido en el País Vasco y de 52 años, que llegará este jueves hasta el recinto de la Antigua Hípica para disfrutar de todos los encantos de una cita especial. Desde Burdeos, lleva sin perderse una edición de la cita motera por excelencia desde el año 2009.

De Burdeos a Valladolid

“Esta edición llegaré el jueves desde una población que está al norte de Burdeos. Vendré en moto con un amigo. El viernes llegarán con un camión otros cinco o seis colegas que traerán ropa, las tiendas de campaña y demás elementos para pasar unos días inolvidables”, nos cuenta nuestro entrevistado.

Mourgue Txomin Dominique tiene su casa y su trabajo en Francia. Reforma casas antiguas en “algo que le encanta” aunque acaba “muy cansado por las tardes”. No le faltan los encargos a lo largo del año y tiene pocas vacaciones salvo para disfrutar de eventos tan especiales como la cita motera pucelana.

“Cuando uno es independiente, las vacaciones son complicadas. Pero en Pingüinos les digo a mis clientes que no voy a estar el Burdeos, que me voy cuatro días a disfrutar de las motos. Que no me molesten porque desde el año 2009 no me pierdo una edición”, nos confiesa este amante de las motos.

Además, añade, que la concentración pucelana es muy conocida en tierras francesas, que “está muy bien vista” y que, en fechas invernales, es el mejor momento para disfrutar de un gran ambiente con las dos ruedas como protagonistas.

Txomin junto a sus amigos en Pingüinos

Sin perderse una edición desde 2009

“En la primera edición que llegué a Pingüinos conocí a vecinos de La Pedraja de Portillo. Éramos vecinos en la campa y ahora mismo somos como hermanos. Eran de la ‘Peña Anticongelante’ y rápido congeniamos. Es una gozada disfrutar de estos días tan especiales con ellos”, añade el que viene desde tierras francesas.

Tantos lazos han estrechado que ahora Mourgue Txomin Dominique, cuando puede, viene a pasar las vacaciones de verano a la provincia de Valladolid, incluso con su familia, para disfrutar de las fiestas y de los pueblos con sus encierros y otros reclamos. Íscar, La Pedraja de Portillo o Mojados, entre ellos.

“La moto es mi forma de vida. En todos los puntos del mundo los moteros somos una gran familia. En Burdeos también tenemos una gran cultura de la moto pero lo de Valladolid es superior. Me encanta como está organizado”, afirma.

Txomin junto a su perro en Pingüinos

Una edición especial

Pingüinos celebrará este año 2022, en el que la pandemia azota todavía a la capital pucelana, una edición muy especial, la 40ª, ni más ni menos. El trayecto hasta Mojados del viernes, los desfiles del domingo, con el de antorchas como momento más emotivo y especial, prometen llenar las calles de la ciudad vallisoletana.

“Me gustan los desfiles del sábado y todo el programa. La fiesta, los conciertos, los amigos, todo. Es un momento que espero con muchas ganas e ilusión a lo largo de todo el año”, añade nuestro entrevistado.

Este apasionado de las motos espera ya el momento para reencontrarse con sus amigos y disfrutar de días en los que las motos serán protagonistas con una nueva edición de Pingüinos que promete.

