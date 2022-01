La apertura de la nueva UCI se retrasa en el Hospital Río Hortega: “No tenemos personal extra”

“El proyecto futuro que más ilusión nos hace poner en marcha es la Unidad de Biocontención que se abrirá como UVI. Esta unidad va más allá y sería para atender a pacientes con patologías tipo Ébola o fiebres hemorrágicas y eso requiere que todo el centro se prepare para ello”, aseguraba el pasado 29 de diciembre el director gerente del Hospital Río Hortega de Valladolid, José Miguel García Vela, en una entrevista a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

García Vela afirmaba que “es un tema muy apasionante, pero requiere de mucho más trabajo, más pausado y necesita más tiempo de desarrollo”, en dicha entrevista, en una unidad que comenzó a construirse en el mes de mayo.

La obra de esta unidad está siendo “en los plazos estipulados” y “se terminaron en el mes de diciembre” y ahora “se va a abrir como unidad de cuidados intensivos a finales del mes de enero”, ha añadido el director gerente del centro hospitalario.

“Están todos los trámites hechos para abrir esta unidad como UCI, cuando se necesite. Estamos suponiendo que vamos a necesitarla. Con los picos de casos que ahí en Castilla y León de coronavirus estamos expectantes de abrirla por si el sistema se desborda pero aún no lo ha hecho”, añade.

José Miguel García Vela ha añadido además que “el problema está en el personal” porque la apertura de estas camas de cuidados intensivos supondría “parar actividad” ya que “si mantienen la actividad quirúrgica y de críticos no contarían con los profesionales sanitarios”.

“Ahora esperamos para abrir este espacio con camas UCI. Hay personal en nuestro hospital pero no es suficiente para 10 camas. Tendríamos que ir abriendo progresivamente. No tenemos personal extra para otras diez camas UCI. Pararíamos otras especialidades y no queremos”, finaliza García Vela.

La Unidad de Biocontención, pionera en nuestra Comunidad, abrirá, por tanto, cuando la situación mejore tras esta sexta ola COVID y cuando las uvis estén en sus zonas. “Se harán todas las comprobaciones que requiere el funcionamiento como unidad a nivel de infecciosas y se pondrá en marcha”, finaliza el director gerente del Hospital Río Hortega de Valladolid.

Sigue los temas que te interesan