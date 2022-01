La Junta pide perdón a las madres que no pudieron inscribir a su bebé en el registro del Hospital

Noticias relacionadas Dos madres acusan al Clínico de Valladolid de "homofobia" al no poder inscribir a su bebé

“Un fallo administrativo”. Así ha calificado el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, lo sucedido en el Hospital Clínico de Valladolid cuando fue rechazada la inscripción en el registro de un bebé nacido de una familia formada por dos madres. Ante esta situación, el consejero pidió “disculpas” y ha avanzado que se va a revisar el protocolo para que los centros hospitalarios de la Comunidad cuenten con "todos aquellos documentos que sean necesarios".

Hay que recordar que estas dos mujeres en Valladolid denunciaron en sus redes sociales la "discriminación" que suponía que su bebé recién nacida no fuera inscrita legalmente en el propio centro. El personal administrativo, según la misma publicación, se negó a realizar la gestión porque no disponían "de un papel que hay en el Registro oficial", lugar al que acto seguido fueron remitidas. Silvia aclara que "el resto de bebés nacidos sí que han sido incluidos en el Registro", a la vez que recuerda un reciente caso similar en el que Iris, hija de Isa e Irene, no pudo ser inscrita en el hospital al nacer, el pasado 2 de mayo de 2021.

Vázquez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, ha insistido en que se trata de un “fallo” y que no volverá a pasar pues se “revisará el proceso administrativo”. Además, ha desvelado que el gerente del Hospital Clínico de Valladolid también ha pedido disculpas a esta pareja.

