Los socios de la SVAV no harán las aportaciones previstas para la integración ferroviaria en 2022

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que en el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, reunido por la mañana, se ha confirmado el acuerdo para que los socios de la entidad no realicen las aportaciones previstas en el convenio de la integración ferroviaria para el ejercicio 2022.

Así lo ha señalado Puente este míercoles en declaraciones a los medios de comunicación después de participar por vía telemática en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, junto el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia.

Según el primer edil vallisoletano, el acuerdo "más relevante" de la reunión es el acuerdo entre los socios de la SVAV --Ayuntamiento de Valladolid, Adif, Renfe y Junta de Castilla y León-- para no realizar en 2022 las aportaciones previstas en el convenio de 2017 para la integración ferroviaria en la ciudad.

Esta aportación ya no se hizo en 2021 y el Consistorio había planteado nuevamente no hacerla en esta ocasión debido a que, como ha señalado Óscar Puente, hay 63,4 millones de euros en la caja de la Sociedad y se ha estimado que no es necesario aportar más.

La intención, según Puente, es "calendarizar" las aportaciones de otra manera a la espera de que se pueda entrar en "velocidad de crucero" en las actividades de la integración y el dinero que se tiene que aportar tenga una utilidad clara.

El convenio recoge aproximadamente que el Ayuntamiento de Valladolid realiza 8 millones de euros anuales, al igual que la Junta de Castilla y León, mientras que Adif y Renfe tendrían el doble.

Con ello, según el alcalde, el Ayuntamiento podrá aprobar "sin ningún problema" los Presupuestos Municipales, en los que ya no se contaba con el desembolso de estos 8 millones.