Las administraciones de lotería amenazan con cerrar el día del Sorteo de Navidad

“El objetivo que tenemos pasa por mostrar nuestras cartas. Somos un sector que ha estado callado mucho tiempo. Había muchas quejas, pero eran espontáneas por todo el territorio español. Hemos conseguido unirnos y salir a la calle por el bien del sector. Lo que va a ocurrir el día 22 es una carta de presentación, de decir: “aquí estamos nosotros””, cuenta Joaquín Monroy de la Peña, portavoz de Loteros en la Lucha, a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Este movimiento originado inicialmente por los más de 17 años sin subida de las comisiones de la Red de Ventas de Loterías y Apuestas del Estado ya se manifestó el pasado 22 de septiembre. Fueron cientos los loteros que, a viva voz, pidieron un incremento de las comisiones por las ventas de billetes de lotería. Según nos cuentan desde la organización, fue en el 2004 cuando se produjo la última subida de las ganancias.

Tras esto, el día en el que todos nos levantamos con la vocecita de los niños de San Ildefonso cantando números y premios, será muy importante para el gremio, que ha programado rodear el Teatro Real para mostrar su enfado durante el desarrollo del Sorteo Extraordinario de la Navidad y también, tras votación en referéndum, cerrar las administraciones el día 22. No el 23 y el 24, como se pensó en un primer momento, para evitar dolores de cabeza de los clientes.

Rodeando el Teatro Real y cierre de administraciones el día 22

“Durante la mañana del día 22 estaremos en el Teatro Real. Más de 1.500 personas ya han confirmado su asistencia. Queremos rodearlo de forma simbólica para dar a conocer lo que está pasando. Es un pequeño guiño para decir que el sector está cansado. Queremos darles la oportunidad de cambiar nuestro enfado”, asegura Monroy de la Peña, que además es administrador de loterías en Moncloa, Madrid, desde el año 2012, es decir, acumula 9 años de experiencia ya en el sector.

Loteros en la Lucha lanzó el pasado 29 de noviembre un referéndum para cerrar administraciones como muestra de este hartazgo en épocas claves, con el sorteo del próximo martes en la mente de todos. El pasado miércoles conocimos el resultado del mismo a través de un comunicado.

“La votación finalizó arrojando que de los 1.200 puntos de venta que votaron, el 81% apoyaron el cierre el 22 de diciembre. Nosotros lo hemos oficializado y hemos repartido carteles pero cada uno hará lo que quiera. Yo voy a cerrar”, nos cuenta Joaquín, que apuesta por no perjudicar al cliente.

Por ello, desde Loteros en la Lucha, se ha descartado cerrar también el 23 y el 24 de diciembre “para hacer el menor daño posible” aunque no niega endurecer las medidas a tomar por parte de la organización en caso de que no se llegue a un acuerdo.

Una negociación “estancada”

“La negociación está, a nuestro gusto, estancada. Como somos una asociación en formación aún no nos hemos reunido con nadie de SELAE. Las noticias que recibimos son de la mano de otras asociaciones representativas del sector pero solo vemos palabras y no hechos y promesas que no llegan”, nos confiesa el de Loteros en la Lucha.

Desde la organización piden “un aumento de la comisión en base a la subida real del IPC que supera ya el 36%”, o lo que es lo mismo, la “mayor subida en 29 años”. Por ello solicitan una “actualización real y acorde al coste de vida del sistema de comisiones” afirmando que “no pueden estar 17 años con las mismas.

10.800 puntos de venta repartidos por todo el territorio español que se han levantado tras estos más de tres lustros con las comisiones congeladas. Y, también, por esos míseros 0,80 céntimos de euro que ganan por un décimo de la Lotería de Navidad o los 5 por una apuesta para La Primitiva.

Y la solución, no está cerca de alcanzarse en función al acuerdo como desde Loteros en la Lucha apuntan, menos aún antes de la celebración del sorteo.

Una vallisoletana en Cataluña lo tiene claro

“Cerraré sin dudarlo el próximo 22 de diciembre como apoyo absoluto al Movimiento de Loteros en la Lucha. Creemos que es el momento de hacerlo. Nos merecemos ser escuchados y atendidos. Eso sí, mantendremos debidamente informados a nuestros clientes para causarles el menor daño posible”, asegura Laura Puentes Sastre.

Esta vallisoletana, nacida en Tudela de Duero y de 33 años, cuenta con una Administración en Barcelona y ha asistido a las manifestaciones reivindicativas de una organización que buscar la justicia con un sector mermado, cada día que pasa más. También estará ese día 22 rodeando el Teatro Real y nos confiesa, que espera “gritar allí mismo que ha dado El Gordo”.

“Me parece algo muy importante que 1.500 personas hayan confirmado ya su asistencia el día 22 al Teatro Real. El día 21 tendremos mucho trabajo y sé de compañeros que cogerán autobuses nocturnos para poder llegar a la concentración pero todo es por un buen fin”, añade la vallisoletana.

Laura añade que “el sector está esperanzado y a la vez desanimado” porque Loterías y Apuestas del Estado “no es capa de dar una solución clara con respecto a las comisiones” y afirma que tienen “suerte” de que haya aparecido Loteros en la Lucha “para reivindicar lo suyo” por “sus familias, negocios y futuro”.

Apoyo unánime

“Desde mi administración queremos mostrar el apoyo a las medidas de rodear el Teatro Real y apoyar también a los que quieran cerrar el día 22 de diciembre, en el Sorteo Extraordinario de la Navidad”, nos cuenta Ángel del Pozo Rodríguez, de Kiosko Loterías Victoria, administración situada en la calle Embajadores 90, de Valladolid.

El lotero pucelano añade que también defienden “una subida de las comisiones” siempre que “no conlleve una subida de los precios” que acabe por “repercutir negativamente en la compra del cliente” y se muestra del lado de Loteros en la Lucha. También ensalza la libertad de todos a la hora de cerrar o no el día 22.

“Aún no sé si voy a cerrar o no. Lo mío es un punto mixto en el que vendo prensa, revistas, pan y de todo. Para mí, cerrar una parte del negocio es complicado”, añade Ángel.

El vallisoletano afirma que “su situación no es mala” pero si las comisiones “fueran más altas, todo iría mejor” y apuesta por llegar a un acuerdo para que las cosas mejoren. Ojalá que así sea.

