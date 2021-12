Rugby inclusivo por y para todos

Este próximo 18 de diciembre los campos de Pepe Rojo volverán a ser una fiesta del rugby inclusivo, con la celebración de un nuevo Torneo de esta modalidad, organizado por el Club de Rugby El Salvador, en el que se darán cita, junto al equipo colegial de los ‘ChamiOsos’, los equipos de rugby inclusivo de Hernani CRE (Guipúzcoa), que ya disputó con los blanquinegros la anterior edición del Torneo en 2019, y el conjunto de ’IncluIndus’, del club Industriales Las Rozas (Madrid).

El Torneo ha sido presentado esta mañana en las instalaciones de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). En palabras de Berta García, vicerrectora de Estudiantes y Proyección Social de la UEMC, “el deporte es muy importante para nuestra universidad, no sólo desde el punto de vista académico, sino en el marco de una formación integral en la que nos comprometemos socialmente”.

García añadió que “el Torneo es una prueba de la colaboración que llevamos a cabo El Salvador y la UEMC, como transmisor de unos valores como son el espíritu de lucha y el esfuerzo, además de valores sociales tan importantes como el trabajo en equipo, la solidaridad, el compañerismo, la deportividad, la igualdad y la integración”.

Por su parte, Cristina Alonso, coordinadora de RSC del Club de Rugby El Salvador, afirmó que “este Torneo es una emoción especial para nosotros, tras superar momentos duros, como el resto de la sociedad. Nuestro objetivo sigue siendo avanzar, pasando a tener entrenamientos de los ‘ChamiOsos’ todas las semanas”.

Alonso tuvo también palabras de agradecimiento “para las entidades sin cuya colaboración este proyecto no sería posible: Plena Inclusión Castilla y León, Centro San Juan de Dios de Valladolid, Asprosub Zamora y Apadefim Segovia”.

El Torneo dará comienzo a las 10.45 horas, con partidos de 25 minutos de duración cada uno, jugando todos los equipos entre sí, culminando con un último partido, denominado ‘Partido de la Amistad’, en el que los jugadores de los diferentes equipos se unirán para dar lugar a dos combinados mixtos.

Los partidos que se disputarán en este Torneo de Rugby Inclusivo serán los siguientes:

• 10.45 h: SilverStorm El Salvador Blanco vs Hernani CRE

• 11.15 h: IncluIndus vs SilverStorm El Salvador Negro

• 11.45 h: SilverStorm El Salvador Blanco vs SilverStorm El Salvador Negro

• 12.15 h: Hernani CRE vs IncluIndus

• 12.45 h: IncluIndus vs SilverStorm El Salvador Blanco

• 13.15 h: SilverStorm El Salvador Negro vs Hernani CRE

• 13.45 h: Partido de la Amistad

Tras la disputa de los encuentros, los equipos disfrutarán del tradicional tercer tiempo, en las propias instalaciones de Pepe Rojo, guardando en todo momento las necesarias medidas de seguridad derivadas de la situación sanitaria actual, para salvaguardar la salud de todos los participantes.

