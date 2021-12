La UEMC celebra su acto de graduación con el periodista Ángel Expósito como padrino

El Auditorio del Centro Cultural Miguel Delibes ha acogido hoy la ceremonia de imposición de becas de cerca de cuatrocientos estudiantes de 26 titulaciones pertenecientes a las promociones de 2019 y 2020 de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid. El periodista y coordinador de informativos de la Cadena COPE y presentador de La Linterna de COPE, Ángel Expósito, ha sido el padrino de la Ceremonia de Graduación, que ha estado presidida por el rector David García López.

Se trata de los graduados y posgraduados que no pudieron celebrar el evento durante los dos pasados años, quienes se han reunido hoy conforme a los protocolos estipulados por las autoridades sanitarias, en un emotivo acto que ha podido ser seguido en directo por streaming por los familiares de los estudiantes.,

El rector David García López ha destacado cómo el acto servía de homenaje a dos promociones que han culminado sus estudios a pesar de una pandemia que ha asolado el mundo, “porque pone de manifiesto la capacidad del ser humano para superar los retos más complejos que se le presentan, cuando realmente se propone superarlos, y porque nos invita a ser optimistas, en tiempos en que parece que está prohibido serlo. Vosotros sois un ejemplo claro de ello, queridos y queridas estudiantes”.

“Sois las dos primeras promociones que habéis combinado vuestros estudios universitarios con la pandemia provocada por la COVID-19”, aseguró García López, por lo que además de las competencias técnicas propias de cada Grado o Master, “habéis adquirido una serie de competencias que no estaban inicialmente en el programa, y que quién sabe, quizá cuando el tiempo ponga perspectiva a estos años, puede que sean incluso tan valiosas como las primeras”.

El rector de la UEMC ha continuado recordando cómo se dice constantemente que se tiene que salir de la zona de confort, una zona de la que, “con la pandemia, se nos sacó de golpe”. En este sentido, David García López ha asegurado que no se trata de salir de ella, sino de ensancharla, de agrandarla. “Buscad la vuestra… y protegedla, construyendo líneas de estabilidad en un entorno, que como bien sabéis, es muy cambiante”.

Ante la incertidumbre profesional, el rector ha aconsejado a los estudiantes es que, sea cual sea el desempeño profesional… “la tenacidad, la capacidad de superación, el trabajo en equipo, la empatía, la autocrítica, serán valores imprescindibles para desarrollar con brillantez esos trabajos que no alcanzamos a imaginar”. “Y vosotras, y vosotros… habéis hecho gala de esos valores a lo largo de vuestros estudios”.

“Y es que debéis saber” —continuó— “que vuestro aprendizaje ha sido una enseñanza constante para nosotros, un reto que nos ha exigido y nos exige mejorar día a día, por lo que creo que es justo hablar hoy, aquí, también, del proceso de aprendizaje-enseñanza”. “Vuestro aprendizaje ha sido una enseñanza constante para nosotros, así que, gracias, de corazón”, agradeció el rector.

García López recordó la cita en ocasiones atribuida a Isaac Newton ‘Si he podido ver más allá, es porque me encaramé a hombros de gigantes’ para destacar que “incluso los más grandes necesitan el hombro de alguien para avanzar”. “Y los más grandes, si lo son ciertamente, van a prestar su hombro, en favor del crecimiento de los demás”.

“Buscad y seleccionad cuidadosamente a vuestros gigantes”, continuó, “porque ello marcará vuestro éxito”. “Y cuando lo hagáis, recordad que, para muchos, seréis gigantes en quien apoyarse. Gigantes del Periodismo, de la Fisioterapia, de la Criminología, de la Ingeniería, de la Administración de empresas, de la Odontología, de la Publicidad, de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte… por poner solo algunos ejemplos”. “Gigantes, en definitiva, de lo que vosotras y vosotros queráis”, concluyó.

Por su parte, el padrino de las promociones, Ángel Expósito, ha trasladado a los graduados la importancia de la Educación, personificando en profesores y maestros. También ha destacado el trabajo en equipo como clave para el éxito, ya que “rodearse de gente mejor que tú es la base de todo éxito”.

Expósito ha proseguido recordando que no hay que olvidar los valores y principios, animando a los estudiantes a ser críticos y, especialmente, autocríticos. Con esto se consigue, según el padrino, “combatir el adoctrinamiento con la educación, la cultura y la formación”.

“De nada vale ser el mejor si no eres buena gente”, prosiguió, haciendo además hincapié en que el “valor de la palabra, que es fundamental”.

Por último, Ángel Expósito ha querido a animar a los estudiantes a “comerse el mundo”, puesto que de lo contrario “el mundo os va a adelantar por izquierda y derecha”, no sin antes destacar que el oficio es “un aprendizaje continuo y, por tanto, no hay que parar de aprender nunca”.

Graduación UEMC

Excelencia académica

Durante la ceremonia se hizo entrega, además de las becas correspondientes a los titulados, menciones a los mejores expedientes académicos de cada una de los grados y posgrados que se imparten en la UEMC, en reconocimiento al trabajo y al esfuerzo realizado por los alumnos más brillantes durante sus años de carrera o máster.

Las alumnas con mejor expediente académico de cada una de las promociones, Susana López Ortiz, graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en 2019, y Patricia Pérez Maroto, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas en 2020, fueron las encargadas de representar a sus compañeros, dirigiendo un discurso a los asistentes.

Las estudiantes han querido destacar cómo durante sus estudios han tenido la suerte de cruzarse con profesores “que han sabido transmitirnos la ilusión y la pasión por lo que hacen, incluso a través de una pantalla cuando estos tiempos de pandemia nos han impedido asistir a las aulas”.

Asimismo, han agradecido a sus familias y amigos, quienes no pudieron estar presentes en el acto, por haberles “cuidado, querido, guiado y aconsejado a lo largo de nuestro camino” y a los que han estado a su lado y no se han bajado “de la montaña rusa emocional que hemos sido”. “Sin duda lo hemos logrado”, aseguraron, “y creemos que nos merecemos celebrarlo a pesar de que hayamos tenido la maravillosa suerte de graduarnos en mitad de una pandemia que parece no tener fin”.

“Nadie ha elegido tener que enfrentarse a esta situación de crisis, pero creemos que sin duda es ahora cuando tenemos que demostrar toda esa fuerza y esa capacidad de superación que hemos estado entrenando durante nuestra vida universitaria”, han querido transmitir a sus compañeros. “Chicos, chicas, aunque a veces os sintáis derrotados, estamos preparados para esto. Las oportunidades llegarán, solo tenéis que creer en vosotros y seguir yendo a por todas”, afirmaron las recién graduadas.

“A vosotros, compañeros graduados, enhorabuena, lo hemos conseguido”, concluyeron. “Enhorabuena a todos, toda la lucha y el esfuerzo han valido la pena. Nos merecemos celebrar este día”

El acto ha contado con la participación de los estudiantes, tanto presenciales como semipresenciales, de las titulaciones de los Grados en Fisioterapia —con 51 graduados, la promoción más numerosa—, Odontología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Terapia Ocupacional, Criminología, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Ingeniería de Organización Industrial, Tecnología e Innovación Alimentaria, Ingeniería Informática, Ciencias Ambientales, Arquitectura Técnica r Ingeniería Agroalimentaria. Además, asistirán los titulados en los Másteres Universitarios en Dirección y Administración de Empresas – MBA; en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas; en Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos: Big Data; en Dirección y Gestión de Personas; en Dirección y Gestión en Marketing Digital y Social Media; en Dirección y Planificación Financiera; en Prevención de Riesgos Laborales; en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética; y en Imagen Pública, Dirección de Eventos y Protocolo.

Sigue los temas que te interesan