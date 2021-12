Cientos de personas se manifiestan en Valladolid en contra del desalojo de La Molinera

Cientos de personas participaron hoy en Valladolid en una manifestación convocada por el colectivo Centro Social Okupado La Molinera para reclamar que este grupo no sea desalojado del inmueble del antiguo Hotel Marqués de La Ensenada.

La marcha, que arrancó en la plaza Zorrilla con el sonido de tambores y otros instrumentos de percusión, lució en la cabecera una pancarta en la que se podía leer 'Los buitres quieren desalojar La Molinera. Defendamos lo común'. Los asistentes corearon "La Moli no se vende, se defiende' y "que no, que no se desaloja, esta lucha la vamos a ganar", entre otras consignas.

Además, contó con la presencia del coordinador autonómico de Izquierda Unida, Juan Gascón, entre otros dirigentes de la formación en Valladolid, así como miembros de diferentes asociaciones y colectivos sociales de la provincia y de otras partes de Castilla y León.

La protesta se produce después de que hace unas semanas se ha conociera que la compañía que ha adquirido la propiedad del antiguo hotel haya solicitado el desalojo del mismo, ocupado desde hace más de tres años.

