Puente cree que el dato hospitalario y no el de contagios debe ser el indicador del COVID

Apostar por la vacunación y el pasaporte COVID. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente ha reiterado que estas son las dos premisas que, en su opinión, son necesarias potenciar para frenar el avance de los contagios por COVID, así como ha incidido en que “no es necesario llevar a cabo ninguna restricción”. Puente ha subrayado que, en el caso del pasaporte COVID, es algo que “ya se está exigiendo en muchos países de la Unión Europea por lo que en España puede y debe implantarse”.

En cuanto a los datos de contagios, el regidor ha explicado que “no debemos guiarnos exclusivamente por ellos porque ese no es el dato relevante”. Para el regidor hay que fijarse en “el dato hospitalario” que considera debe ser el indicador del avance de la pandemia. “El pasado miércoles hablé con el delegado territorial de la Junta y me confirmó que hay once personas en las UCIs de Valladolid, es decir, menos del 10% de los picos de las anteriores olas en las que llegamos a estar en 150 personas ingresadas en cuidados intensivos”.

La vacunación como baluarte contra la pandemia

Además, ha indicado que “el dato relevante es que la vacunación está incidiendo decisivamente en que las personas no sufran síntomas graves, no tengan que entrar en UCI y no fallezcan”. Una circunstancia que, sin embargo, en el caso de los no vacunados, varía y “es infinitamente superior” en cuanto a la gravedad de la enfermedad.

Por tanto, Puente ha hecho hincapié en que “hay que seguir apostando por la vacunación y por la tercera dosis que, según los expertos, otorga unas defensas muy superiores a los que se obtienen con la primera y segunda dosis”.

Con todas estas soluciones ha incidido en que “no es necesario llevar a cabo restricciones y apostar porque la vida sea lo más normal posible”. Eso sí, ha matizado que “hay herramientas, como el pasaporte COVID, que puede ser muy útiles para que se anime a la gente que no se ha vacunado a que lo haga”.

