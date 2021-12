Tordesillas recupera su majestuosa Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Tordesillas ha presentado la que será su programación tanto cultural como deportiva de cara a las próximas navidades. A su puesta de largo en el consistorio de la villa han estado presentes el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, además de los concejales de deportes y cultura respectivamente, Jesús Carro y Verónica Gil. Un acto que no han querido tampoco perderse otros miembros de la corporación como José Luis Rojo, Zulema San José, Susana Santiago o Javier González.

“Dada la situación en la que nos encontramos hemos llevado a cabo una programación consecuente para todos los vecinos sin distinción de edad. Hemos hecho una apuesta importante en iluminación y actividades que esperamos que sea del gusto de todos. Entendemos que si ambientamos nuestras calles, damos vida a nuestros negocios y fomentamos también que el comercio funcione en estas fechas tan señaladas”, ha declarado Miguel Ángel Oliveira, alcalde de Tordesillas.

Por su parte desde la concejalía de Cultura, Verónica Gil aprovechó el acto para desgranar la programación de su área, donde reconoció “como se ha trabajado mucho para que sea del gusto de nuestros vecinos. Hemos aumentado nuestra programación con eventos para públicos de todas las edades, pero sobre todo para los más pequeños, ya que son días muy especiales para ellos”. Gil quiso poner de manifiesto como la vuelta de la Cabalgata de Reyes supondrá toda una novedad, además de un potente programa en el Auditorio El Carmelo.

Desde deportes Jesús Carro avaló la propuesta que desde su área se lleva a cabo para esta campaña navideña, con diferentes campeonatos, masterclass y ponencias con el deporte como protagonista. “Este año vuelve el Cross de Reyes con la incorporación de la carrera para nuestros más pequeños. También, por segunda ocasión y tras el parón obligado por el covid19, se volverá a desarrollar la Gala del Deporte a finales del mes de enero o principios del mes de febrero” apostilló Carro.

Programación variada

El viernes 3 de diciembre a las 18:00 horas, Tordesillas comenzará su adviento con el encendido de las Luces de Navidad y la actuación de la Coral Villa de Tordesillas. La siguiente semana, la villa del tratado comenzará su programación deportiva con la ‘Jornada de deporte y valores’ que se celebrará el día 10 de diciembre a las 19:00 horas en las Casas del tratado.

El sábado 11 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, tendrá lugar en el Pabellón Municipal la IV Convivencia de Kickboxing. A las 20:00 horas del mismo día, el Auditorio El Carmelo acogerá la obra de teatro para jóvenes y adultos: ‘Con lo bien que estábamos’ de la Compañía Nueve producciones. El auditorio El Carmelo continuará el siguiente día, domingo 12 de diciembre, con el teatro familiar ‘Un día de cine’ de la Compañía Cirk about it. Durante todo este fin de semana el Centro de Ocio también acogerá talleres de manualidades navideñas, sesiones de Just Dance en pantalla gigante y un Campeonato de Teken.

Los espectáculos culturales continúan en el auditorio tordesillano el sábado 18 de diciembre con el espectáculo de danza y circo ‘Órbita’. Este espectáculo para el público joven y adulto comenzará a las 20:00 horas. Junto con la apuesta cultural, el domingo 19 se celebrará, desde las 12:00 y hasta las 15:00 horas en la Plaza Mayor, el Mercadillo Navideño organizado por la Asociación de Empresarios. El ciclo de actuaciones de El Carmelo también continua el domingo 19 a las 20:00 horas con el Concierto de Navidad del grupo vocal ‘Dos orillas’. El Centro de Ocio contará durante el fin de semana con talleres de manualidades con Papá Noel, sesiones de Just Dance en pantalla gigante y el estreno de vario juegos para la Wii.

La Asociación de Comerciantes también presenta ‘Magia en escaparates’, dos espectáculos que se podrán ver en los establecimientos Macar y Bruno, el día 20 de diciembre y en Tejidos Sigüenza y Aloha, el día 21 de diciembre de 18:00 a 19:00 horas. Las fiestas de Navidad también llegan al centro de Día el martes 21 de diciembre. Desde las 18:00 horas el grupo teatral del centro representará la obra: ‘La ilusión’, el sainete: ‘Cada oveja con su pareja’, además varias poesías y villancicos.

Durante los días 23, 24, 27,28, 29 y 30 de diciembre; 3 y 4 de enero tendrán lugar en la Sala Norte de Castilla los Talleres de manualidades navideñas con fieltro, cerámica y arcilla polimérica. Estos talleres tendrán un precio de 2 euros por taller y un horario de 11:00 a 12:30 horas y de 12:30 horas a 14:00 horas. Las plazas estarán limitadas y las inscripciones e realizaran a través del whatsapp 615392717

El amplio calendario de eventos culturales sigue el jueves 23 de diciembre en el Auditorio El Carmelo con el espectáculo ‘Coplas del Alma’ con Emilio Gutiérrez Caba y Luis Santana. El domingo 26 de diciembre a las 18:00 horas llegará la música folclórica a El Carmelo de la mano del Grupo de jotas Juana I de Castilla. El Centro de Ocio contará este domingo con un cotillón y fiesta de despedida con bailes en pantalla gigante.

El lunes 27 de diciembre tendrá lugar en el Auditorio el Carmelo el Torneo de Navidad de Ajedrez. También este lunes comenzará en el Pabellón municipal el Torneo de Voleibol que se prolongará durante los días 29 y 30 de diciembre.

Los niños podrán durante estos días participar en los Talleres infantiles para la Cabalgata de Reyes que tendrán lugar en el Centro de Ocio. Estas actividades empezarán el día 27 de diciembre y continuarán durante los días 28,29 y 30 de diciembre; además del 3 y 4 de enero. Las inscripciones se realizarán las Casas de Tratado entre las 10:00 y las 14:00 horas de los días 9 y 10 de diciembre por un precio de 8 euros.

El martes 28 de diciembre el Pabellón Municipal contará con una Master Class de Aerobic desde las 11:00 hasta las 13:00 horas. Por la tarde, de 20:00 a 22:00 horas también se impartirán dos Master Class de Crossfit y Fitness. Este martes, el Centro de Día también acogerá la canción folclórica española con ‘Copla de Nati Ortega’ a las 18:00 horas.

El Auditorio El Carmelo se despedirá del año el día 30 de diciembre a las 19:00 horas con la representación del ballet para toda la familia ‘El lago de los cisnes’ de la compañía Larumbe Danza.

Tordesillas dará la bienvenida al 2022 con deporte y música. El domingo 2 de enero, a las 11:00 horas, el parque de Valdegalindo recibirá la undécima edición del Cross Popular de Reyes. Una hora más tarde, a las 12:00 horas empezará la edición infantil. Por la tarde, la Banda de Música de Tordesillas interpretará el Concierto de Navidad a las 18:00 horas de la tarde. Además, el Centro de Ocio celebra el ‘Día del Minecraft’ y acogerá el ‘Taller de manualidades con los Reyes Magos’, donde los niños podrán escribir sus cartas y participar en campeonato de espadas en Wii sport en pantalla gigante.

La visita de los Reyes magos a Tordesillas comenzará con la llegada de Los Pajes Reales a la Plaza Mayor entre las 17:00 y las 20:00 horas de los días 3 y 4 de enero para ver a los niños y recoger las cartas de los más rezagados. El martes 4 de enero desde las 20:00 horas, el Pabellón Municipal también contará con una Master Class de Zumba y Bailes.

El sábado 5 de enero tendrá lugar la Cabalgata de los Reyes magos que comenzará su recorrido a las 18:00 horas desde el puesto de Cruz Roja y terminará en la Plaza Mayor. La programación cultural de Navidad finalizará el 8 de enero a las 18:00 horas con el Grupo de dulzaineros La Besana y su concierto ‘Il Ballerino’. También se cerrará la programación deportiva con la II Gala del Deporte de Tordesillas que se celebrará el día 28 de enero en el Auditorio El Carmelo.

Incentivar el comercio local

La campaña “Comprar en Tordesillas trae suerte” volverá a repartir tres premios de 500 euros a todos los que compren en el comercio de cercanía, en una campaña que arrancará el 3 de diciembre. También con el fin de apoyar al comercio, se llevará a cabo un concurso de escaparates donde se reconocerá a los tres mejores establecimientos participantes.

