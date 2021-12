El caso investigado en Valladolid tiene “pocas probabilidades de ser Ómicron”

Noticias relacionadas Investigan en Valladolid un posible caso de Ómicron de una persona que no ha viajado a África

“El caso que se está investigando en el Hospital Clínico de Valladolid tiene pocas probabilidades de ser de la Ómicron. Hemos realizado un total de 17.000 secuenciaciones y no hemos encontrado ninguna sobre esta variante. Las probabilidades son pequeñísimas. Se han detectado dos en Madrid que venían de viajes de África”, ha asegurado Antonio Orduña Domingo en declaraciones a El Español Noticias de Castilla y León.

Así lo ha explicado el catedrático de Microbiología y Jefe de Unidad de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico de Valladolid, en relación al posible caso positivo relacionado con la variante Ómicron que conocimos este martes en palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Este martes, desde el Hospital Clínico vallisoletano, se registraron un total de 106 positivos sin rastro de esta nueva variante. El experto ha asegurado que de ellas son “12 de variante sudafricana y 91 de la india”. Ni rastro de la Ómicron que todavía no ha llegado a Castilla y León a falta del resultado final de esta muestra que se analiza y que conoceremos su resultado, en principio, el viernes.

“Estamos analizando la muestra. Ahora mismo se encuentra en el secuenciador del ITACYL. Llegó al Hospital Clínico, pasó todo el proceso. En el Edificio Lucía se hizo la preparación y la extracción de la muestra y ha ido a ITACYL”, añade Antonio Orduña.

El futuro de Ómicron

El jefe de Unidad de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico ha hecho referencia a los casos que se han detectado en “algunos sitios de Europa” descartando ninguno en Valladolid y haciendo mención a la rápida expansión en algunas zonas de África debido a la falta de vacunación y a la ausencia de contagios que habría reforzado la inmunización en el lugar.

“No sabemos si será la variante dominante o no. Hace unos meses se hablaba de la variante Delta Plus, que pensábamos que iba a ser problemática pero no ha sido así. La Ómicron puede ser que sea residual o que nos dé un susto severo”, ha finalizado.

