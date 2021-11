Mauricio Basualdo, jugador del Atlético Valladolid: "Nunca me sentí solo durante la lesión"

El lateral derecho del Atlético Valladolid Mauricio Basualdo, ya está plenamente integrado en los esquemas del conjunto que dirige David Pisonero. Tras superar una lesión ósea en el pie derecho que le ha hecho perderse siete partidos en esta primera vuelta de la Liga Sacyr Asobal, el jugador argentino va progresivamente estando a pleno rendimiento.

El primera línea valora positivamente el momento de su equipo a pesar de las lesiones, algo que le ha tocado muy de cerca, y las dificultades de la temporada, “al equipo lo veo bien, se cumplió en sacar un punto en Nava que era un partido difícil, estudiamos bien al rival y eso fue clave para que en el primer tiempo nos valiese tanta diferencia. Lo importante es seguir así y estar competitivos, para poder rascar puntos en los últimos tres partidos”, antes del fin de la primera vuelta, indicó Basualdo.

El lateral del Recoletas afirma no haberlo pasado bien con una lesión que le tuvo mes y medio sin poder jugar, “ahora me encuentro mucho mejor, me costó volver a insertarme en un grupo que estaba trabajando duro, pero ahora ya me siento bien física y emocionalmente, ya que al principio era difícil entender lo que te decían porque no estabas en ritmo, ahora en cambio me siento bastante más unido al grupo”, reconoció.

Apoyo por parte del club

A su vez, el jugador resaltó que le ayudó mucho en tanto superaba sus problemas físicos el hecho de sentirse apoyado por el entorno, “estoy muy feliz de formar parte de este grupo, nunca me sentí solo porque recibí mensajes de apoyo de la gente y del club, que nos sintamos como una familia te deja tranquilo más sabiendo que vengo de fuera”.

Debido a la citada lesión, el jugador de 22 años solo ha podido disputar hasta la fecha cinco partidos de Liga Sacyr Asobal con el Recoletas, en los que ha logrado doce goles para un promedio de 2,4 por choque, logrando su máxima anotación en la jornada dos haciéndole cuatro dianas al Ángel Ximénez Puente Genil.

Sobre el próximo rival, Incarlopsa Cuenca, los castellanomanchegos recibirán al Recoletas el viernes a las 20:30 necesitados tras caer en Torrelavega (33-26), y sumar cinco derrotas en sus últimos seis choques, que le han hecho descender a la 11ª plaza igualado a puntos (10) con el cuadro pucelano, lo que le ha alejado de su objetivo de estar en la zona alta.

El Cuenca, un rival muy complicado

Por ello, Basualdo es consciente de la dificultad que tendrá la cita en El Sargal, “ahora es enfocarnos en Cuenca y ver la opción de sacar algún punto ahí. Posible lo veo y vamos a ir a pelear los puntos a muerte, aunque va a ser difícil, ya que es un rival duro que está peleando por estar arriba, pero poder se puede”, sostuvo.

Para concluir, Mauricio Basualdo no esconde que piensa en la selección absoluta de Argentina como un “objetivo a largo plazo” pero que se centra en dar en el Recoletas “el rendimiento más alto posible y la selección será la consecuencia de estar bien aquí, luego puede llegar o no porque depende del entrenador que piense que puedo ser parte de ese equipo, pero si aquí las cosas salen bien podría llegar”, señaló.

Sigue los temas que te interesan