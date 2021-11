Puente califica de "escándalo y escarnio" los 180 millones perdidos de los fondos COVID

“Las Comunidades Autónomas son gigantes con pies de barro y es un escándalo y escarnio" que la Junta de Castilla y León haya devuelto 182 millones de los 232 que el Gobierno había destinado a la Comunidad para ayudas al sector hostelero.

Así de contundente se ha mostrado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, durante la presentación de los ascensores urbanos de la ladera este de Parquesol, cuando se le ha preguntado por la información de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos en la que se apunta a Castilla y León como la Comunidad que porcentualmente más dinero, en concepto de estas ayudas, ha dejado sin ejecutar.

Según Puente, no es solo una cuestión del gobierno regional, sino que “no hay ninguna Comunidad que pueda sacar pecho, demostrando que no han sabido gestionar”. Como contrapunto ha subrayado que “nosotros, desde el Ayuntamiento, comenzamos asignando dos millones a este tipo de ayudas, ampliamos a cinco y hemos terminado abonando trece”.

Por ello, ha considerado un “grave error” que el Gobierno de España vuelque la gestión de las ayudas en las Autonomías porque los Ayuntamientos gestionan mucho mejor. Son gigantes con pies de barro que solo piden y dan muy poco", ha resumido.

