Del Olmo califica de "barbaridad" el tuit que pedía acabar con Puente "como con Mussolini"

“El tuit me parece una barbaridad y no he marcado ninguna directriz para que se hicieran retuits de este tipo”. Afirmación clara y contundente de la presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular, Pilar del Olmo, a la hora de calificar el tuit que se difundió desde la cuenta oficial de Twitter de su grupo en la que se pedía acabar con el alcalde “como con Mussolini”.

“Detesto la violencia y yo hubiera sido incapaz de retuitear algo parecido" ha continuado la líder del PP quien ha añadido que, en cuanto supo lo que había sucedido, “llamé al alcalde para pedirle disculpas, pero no me cogió el teléfono ni me devolvió la llamada”. Eso sí, no asumirá ninguna responsabilidad política “por algo que yo no he hecho”.

Y es que Del Olmo ha insistido en que el retuit fue obra de la responsable de prensa de su Grupo, Raquel Sanz, quien a través de un comunicado asumió su error. Lo que sí ha hecho ha sido defenderla preguntando “¿quién no ha cometido un error en su vida?”.

Mala gestión de las disculpas

Además, ha añadido que los diferentes comunicados que se hicieron después, en las que se solicitaban disculpas, no estuvieron bien dirigidos. “No lo gestionamos bien y esa sí que es mi responsabilidad”. Asimismo, ha remarcado que su relación con el alcalde es “buena, a pesar de que considere que como su gestión como alcalde es desastrosa. Pese a eso, no le deseo ningún mal porque personalmente le aprecio”.

Respecto a los mensajes del presidente de su partido, Conrado Íscar, en los que se desmarcaba de lo sucedido diciendo que esa estrategia “no representaba al PP ni a sus afiliados”, Del Olmo ha explicado que “tuvimos una reunión el lunes pasado y no ha habido ninguna bronca. Al contrario, nuestra relación es muy cordial. Nuestro grupo es completamente leal a nuestro presidente y lo que sí asumimos es que ha habido un fallo de comunicación interna que no volverá a suceder”.

Por último, respecto a si continuará o no al mando del Grupo Municipal, ha confirmado que, de momento, sí continuara. “porque en los momentos difíciles no se abandona el barco. Sigo porque creo en nuestro trabajo y por los vallisoletanos”.

Sigue los temas que te interesan