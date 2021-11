Saravia tacha de "nefasta" la gestión del retuit y carga contra el PP

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Toma la Palabra (VTLP), Manuel Saravia, ha asegurado este lunes que las "disculpas" por el retuit de un mensaje que animaba a tomar el Consistorio de la ciudad y "acabar" con el alcalde socialista, Óscar Puente, corresponden a los cargos públicos del Grupo Municipal del PP y ha aseverado que la gestión de las mismas ha sido "pésima".

En declaraciones a los medios de comunicación, el concejal de VTLP, formación que gobierna en el Ayuntamiento junto al PSOE, ha considerado que por un lado la publicación del "famoso" retuit corresponde a la persona que lo hizo, la responsable de comunicación del Grupo Municipal, Raquel Sanz; y por otro, la gestión del hecho debería ser tarea de los cargos públicos.

Pero ha recalcado que la gestión que se ha hecho desde el pasado viernes ha sido "muy criticable, por no decir nefasta", debido al "tipo de disculpas" que se hicieron, por "tratar de vincular" el mensaje al plan de Movilidad, el "decir que nos disculpamos, pero...".

Por toro ello, ha apuntado que no se debe "vincular" a la autora del tuit con la gestión de las disculpas.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de VTLP, María Sánchez, ha apuntado que esperarán a "valorar" con el Grupo Socialista si sigue adelante con la moción en el Pleno anunciada este sábado para exigir responsabilidades al PP, y ha recordado que en los últimos días se han producido "más disculpas", si bien considera que inicialmente la reacción "no era lógica".

Sánchez ha reflexionado que con esa declaración y la moción, PSOE y VTLP querían "poner pie en pared" ya que considera que el ambiente en las redes sociales vive "una creciente violencia" y aunque los grupos políticos "quizás" no pueden hacer nada pero "no puede ser" que se dé voz a ese tipo de mensajes y no se "condene".

Así, pretenden que el Grupo Popular se "dé cuenta" de que no se pueden alentar esos mensajes, al tiempo que ha reprochado que se insinúe como "justificación" que "se tiene la piel la fina", algo que "no vale en democracia". "No se pueden hacer esas bromas de mal gusto y que los cargos públicos digamos que no pasa nada", ha añadido.

