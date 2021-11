El VRAC se queda sin Supercopa

La Supercopa se subió en el autobús del Lexus Alcobendas. El conjunto granate cumplió con su condición de favorito, pero con mucho más sufrimiento del pronosticado. Y es que el VRAC opuso resistencia, mucho más cerca del equipo que (mal) acostumbra a pelear por todos los títulos en juego temporada tras temporada.

No empezaría bien la cosa para un Quesos Entrepinares al que le sobrevolaron fantasmas de los dos últimos encuentros. No fue punible en esta ocasión la voluntad quesera, que salió con ganas de redimirse de dos partidos muy discretos. Pero una vez más, el rival golpeó primero. Y le hizo falta poco. Una acometida por el flanco izquierdo del ataque madrileño lo consumó Nico Parada para darle los cinco primeros puntos al Lexus Alcobendas, también envalentonado tras la sorpresa quesera en la final de liga de Las Terrazas. Cuando el Quesos crecía, la lesión de Niels Van de Ven enfrió el duelo, entrando el partido en un toma y daca sin puntos, si bien Alcobendas volvería a sumar vía puntapié de castigo de Tomás Granella.

Pese a la desventaja, el VRAC no se desmoronó, consciente de que su rendimiento nada tenía que ver con el de los últimos partidos. El equipo estaba motivado, y sólo los últimos metros se le resistían a los de Diego Merino, que necesitaban una dosis extra de confianza que no terminaba de llegar. La intensa defensa del Lexus, al límite, frenaba las ofensivas del Entrepinares, que no lograba romper la defensa rival. Consciente de que había que buscar alternativas para hacer daño en veintidós, el conjunto azulón buscó puntos con el pie de Baltazar Taibo, que sumó seis antes del descanso para seguir vivos (6-8).

La reanudación, con superioridad quesera por amarilla antes del descanso en Alcobendas, llevó al VRAC a tomar la iniciativa. Ese buen momento de juego, posiblemente el mejor en lo que va de temporada, dejó un gran ensayo de Gavidi en un prometedor ataque que arrancó con una galopada de John Wessel-Bell. El Entrepinares no sacó todo el rédito imaginable a ese elevado ritmo que le puso al segundo tiempo. Y pronto lo pagaría. Alcobendas respondió con un ensayo de Schab, transformado, en una jugada aislada en la que la defensa local falló.

Con 20 minutos por delante, muchos cambios y la desventaja, el VRAC volvió a estirarse. Y nuevamente sin éxito. Alcobendas se armó y fue sacando de su campo a un VRAC que producía en ataque pero no definía. El partido entraba en el último cuarto de hora con todo por decidirse (13-18) y tanto el desgaste como los imprevistos se multiplicaban. La ambición del Quesos le otorgó un castigo que, inesperadamente, Taibo no pasó. Seguía haciendo falta un ensayo para, como mínimo, empatar. Pero nunca llegó pese a los constantes acercamientos. La falta de fluidez y las indecisiones en los momentos clave evitaron la victoria del VRAC, proclamando campeón a un Alcobendas cuya celebración no estuvo a la altura de su gran partido.

Ficha técnica:

13 - VRAC Quesos Entrepinares: José Díaz, Pablo Miejimolle, Alberto Blanco, KaloKalo Gavidi, Manu Pérez, Coque Ortiz, George Stokes, Gabriel Vélez, Gonzalo Domínguez, Javier López, Pedro de la Lastra, Álvar Gimeno, Álex Alonso, Baltazar Taibo y John Wessel-Bell

También jugaron: Daniel Stöhr, Ignacio Morchón, Adrián Noriega, Pablo César Gutiérrez, Álvaro Pírez y Nanook del Bosque.

18 – Lexus Alcobendas: Gavin Van den Berg, Santi Ovejero, Damián España, Niels Van de Ven, Olmo Rodríguez, Fede Castilla, Nico Parada, Agus Schab, Mauro Perotti, Tomás Granella, Jano Cherr, Valero Lo Sasso, Richard Stewart, Sergio Molinero y Guille Domínguez

También jugaron: Luciano Molina, Matías Cabrera, John Neville, Iulian Hartig y Luis Aranda.

Parciales: 0-5, min. 4: Ensayo de Nico Parada; 0-8, min. 23: Puntapié de castigo de Tomás Granella; 3-8, min. 26: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 6-8, min. 40: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 13-8, min. 51: Ensayo de KaloKalo Gavidi y transformación de Baltazar Taibo; 13-15, min. 55: Ensayo de Agus Schab y transformación de Granella; 13-18, min. 60: Puntapié de castigo de Tomás Granella

Árbitro: Pedro Montoya. Amonestó a Tomás Granella.

Incidencias: Partido correspondiente a la Supercopa de España 2021.

Sigue los temas que te interesan