Un proyecto de la UVa, el mejor trabajo en el Congreso más importante de polímeros celulares

El trabajo premiado en el 18th International Conference on Advance in Foam Materials&Technoloy “FOAMS 2021”, organizado por Thermoplastic Materials and Foams Division of the SPE (División de Termoplásticos y espumas de la Sociedad de Plásticos e Ingeniería de Estados Unidos), celebrado en septiembre, ha sido presentado por la doctora Judith Martín de León. Los coautores del trabajo han sido Victoria Martín de León y Miguel Angel Rodríguez Pérez, miembros del Laboratorio CellMat de la Universidad de Valladolid.

En este mismo congreso participan compañías (Dow Chemical, Sabic, Brasken, Inneos, etc) y centros de investigación punteros en este campo como las universidades de Toronto, Washington, Cambridge, Kyoto, Sahndong, Nápoles, Bayreuth, Taiwán o Valladolid.

Precisamente, el Laboratorio CellMat fue el primero en crear polímeros nanocelulares, con tamaños de celda en la escala nanométrica y transparentes. Hasta hace bien poco se pensaba que generar estos materiales no era posible porque la presencia de la estructura celular interna daba lugar a una fuerte opacidad del material celular incluso si el material de partida era transparente.

Esta propiedad, junto con la elevada capacidad de estos materiales como aislantes térmicos, puede ser usada por ejemplo en las ventanas, ya que el vidrio es transparente pero no aísla térmicamente. Estos nuevos polímeros podrían utilizarse para construir ventanas con gran aislamiento térmico, entre otras aplicaciones.