“Estupefacción” e “incredulidad” en La Cistérniga tras la denuncia por una presunta violación

La Guardia Civil confirmaba este lunes que una joven “mayor de edad” había interpuesto “una denuncia” por “una presunta violación” en la localidad de La Cistérniga en unos hechos que se produjeron supuestamente “hace un año”, como confirmaba la Benemérita.

La denuncia fue presentada por la presunta agredida el pasado sábado, 13 de noviembre, y a renglón seguido, el domingo, la denunciante realizaba una publicación, a través de su cuenta de Instagram en la que aseguraba “haber sido drogada y violada de las maneras más asquerosas y denigrantes y lo habían subido a páginas porno”.

“Si alguien tiene algún vídeo en el que se me vea la cara, por favor que me lo pase porque han borrado en los que se me reconoce”, afirmaba la chica.

La alcaldesa de La Cistérniga, Patricia González, en declaraciones a este periódico, ha asegurado que “está preocupada” pero que “tiene que seguir con el día a día del pueblo” y ha añadido que la sensación es más de “estupefacción e incredulidad” por el hecho de que “pueda pasar algo así en tu localidad”.

“La gente tiene asumido que los agresores no son del pueblo. Ha pasado aquí porque ha pasado aquí el año pasado y antes de noviembre, si de verdad ha ocurrido porque aún no está confirmado. La Guardia Civil continúa con la investigación en curso”, ha añadido la alcaldesa, que confirma además que “aún no se ha identificado a los presuntos agresores”.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, ha añadido también en una conversación con este periódico, que en la declaración de ayer ante la Benemérita, la mujer mayor de edad “ha vuelto a contar lo mismo que el sábado” y añade que “no concretaba el número de presuntos agresores”.

“La información es confusa. El tema, si ha ocurrido, es gravísimo y la Guardia Civil sigue investigando los hechos ”, ha finalizado Álvarez.

