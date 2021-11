El VRAC llega tarde

Burgos vs VRAC Quesos Entrepinares

El bonus defensivo que el VRAC Quesos Entrepinares sumó en San Amaro suena hasta milagroso visto lo visto durante 45 de los 80 minutos del encuentro. A 10 minutos del final, el equipo azulón perdía de 23 puntos y nada hacía imaginar que llegaría a tener opciones de victoria. El inicio se le atragantó al VRAC y el final le supo a poco. Incluso podría haber bastado con una jugada más, visto que en 10 minutos se consiguieron hasta tres ensayos transformados.

Pero para entonces el partido ya estaba desnivelado a favor de un Recoletas Burgos que aprovechó el irregular momento de forma que atraviesa el Quesos. No sale nada y, lo poco que sale, se desaprovecha en el último momento. Fueron muchas las acciones en las que perfectamente pudieron llegar puntos, pero se perdonó lo imperdonable y, al igual que en la anterior jornada, el rival no tuvo piedad a la hora de aprovechar las debilidades queseras. Fantasmas del reciente derbi dejaban un 23-0 en contra con apenas media hora de juego cumplida. De aperitivo, indisciplinas que dejaban los primeros puntos con el pie a Tomás Carrió, que erró un puntapié lejano pero se terminó resarciendo. En el minuto 10, un ensayo de castigo situaba un doloroso 10-0 que se endurecería con la marca de Pablo Rascón, transformada, y dos castigos consecutivos, acertados, que elevaban la renta al citado 23-0. El VRAC reaccionaba tímidamente, pero sin premio. Hasta que llegó Alejandro Alonso para sellar una jugada colectiva y, con la patada de Taibo entre palos, acortar para el 23-7 con el que se llegaba al descanso.

No sufrió el partido un cambio radical en la reanudación, con un guion de más iniciativa visitante, parcialmente obligada por el marcador, y un cúmulo de errores que cuando parecía que se llegaba a zona de marca tocaba volver a empezar. Burgos castigaba las imprecisiones del VRAC con carreras letales que servían para avanzar metros y para seguir sumando puntos. Así, Zabalegui ensayó en el minuto 45 y devolvió la ventaja máxima a Recoletas Burgos, que se tranquilizaba con el 30-7. Se entró entonces en una fase de dominio alterno, con una buena defensa burgalesa a las acometidas vallisoletanas. Los minutos pasaban con cierta intrascendencia de puntaje que penalizaba al equipo que iba por detrás en el marcador, el VRAC. Con los cambios y una dosis de orgullo, el Entrepinares lavó su pálida cara en 10 minutos en los que hasta una heroica remontada fue posible.

De hecho, el punto bonus defensivo parecía una quimera y el Quesos lo peleó y lo consiguió. Un ensayo de Nanook del Bosque por el flanco derecho, y uno centrado de Baltazar Taibo, recortaban hasta el esperanzador 30-21, pero el cronómetro volaba y no daba tiempo a mucho más. Ambicioso, el VRAC no fue consciente de que no había margen para ganar y sacó rápido un castigo cercano que garantizaba el punto. Podía haber costado el bonus, pero el arreón de honor se mantuvo y George Stokes, con el colegiado marcando que el tiempo estaba cumplido, ensayó y Taibo volvió a acertar para el 30-28 final que consuela muy poco pero duele menos que lo visto durante gran parte del encuentro.

