Comprar un bonobús en Valladolid, misión imposible

Si hoy un vallisoletano pretende comprar un bonobús para abaratar el precio de sus viajes en el transporte público, es mejor que no lo intente: no puede hacerlo. La falta de este producto en los puntos de venta se produce desde hace unas semanas y, de momento, no es posible hacerse con ellos.

¿Por qué? Debido a la “falta de suministros” que, como se produce en otros sectores, como los semiconductores en la automoción, también ha repercutido en el bono de transporte. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, ha explicado que confía en que “esta situación se resuelva cuanto antes para que se pueda hacer la distribución en los distintos puntos de venta”.

“El pedido se ha hecho con tiempo suficiente previendo que podría haber dificultades, pero finalmente ha habido más de las que esperábamos”. Y es que, como ha indicado, “todo aquello que viene de China sufre más retrasos, pero también lo que viene de países europeos debido a la falta de algunas materias primas, en unos casos, y a problemas de distribución en otros”.

Sin fecha determinada para la recepción del material

Al no depender de Auvasa, el concejal no ha querido aventurar una fecha para la recepción de estas tarjetas. Eso sí “esperamos que sea cuanto antes porque para nosotros es un tema prioritario”.

Lo que no se ha notado es un retroceso en el uso del transporte público por este tema ya que “hay otras formas de pago, como el de la aplicación en el móvil de Auvasa, que cada vez se usa más, y ya hay mucha gente que cuenta con la tarjeta. Es algo que solo afecta a nuevos usuarios y por tanto afecta a un porcentaje muy pequeño”.

Pese a ello Vélez tiene claro que “hay que atender a todo el mundo y esperamos que se resuelva en pocos días”.

