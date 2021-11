El UEMC Real Valladolid confía en "recuperar sensaciones" ante el Girona

El UEMC Real Valladolid Baloncesto y Roberto González, trabaja con la mente puesta solo en el partido ante el Basquet Girona. Así lo ha manifestado el técnico blanquivioleta, en rueda de prensa, en la que incidió en que el Pucela, su Pucela, “no piensa más allá” del encuentro de este sábado a las 19.00 horas.

“Nuestro objetivo es volver a ser nosotros mismos, recobrar la identidad, volver a competir, tener las buenas sensaciones de otros partidos y ganar en Girona”, ha explicado el entrenador de Carpio, quien no quiso marcarse otra meta.

El cuadro vallisoletano, eso sí, se encuentra en la buena línea, y así lo ha reconocido Roberto González. “El equipo está entrenando bien, hemos tenido partidos en casa en los que hemos competido. No creo que sintamos presión por jugar en casa y tenemos claro que todos los partidos cuentan. Espero que no sea nada reseñable el hecho de jugar en Pisuerga o lejos. Queremos competir en todos los partidos. A los jugadores les digo que a la gente no le importa lo que pasa durante la semana en las sesiones, sino solamente lo que ocurre en el partido, porque vienen aquí a disfrutar”, ha señalado.

Un adversario con mucha calidad entre su plantilla

Sobre el rival, González ha destacado su calidad. “Es un rival muy duro que tiene jugadores de nivel como Josep Franch, Albert Sabat, Kaspars Vecvagars, Eric Vila u Olaf Schaftenaar, que nos van a complicar la vida. Estaremos pendientes de que su nivel de acierto no suba y podamos y, si lo hacemos, tendremos opciones de ganar”.

Por último, el técnico de Carpio ha hecho hincapié en la importancia de recuperar sensaciones. “Es una liga muy competitiva e igualado. El objetivo es ganar en Girona, volver a ser nosotros mismo y competir. Cuando hagamos eso, ganaremos partidos y luego la liga nos pondrá en nuestro sitio. Tenemos mucha capacidad de mejora y de crecimiento, y en ello trabajamos”.

