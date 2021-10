El Sinfín, una nueva final para el Atlético Valladolid

El Atlético Valladolid disputa mañana, 30 de octubre, (20:00 horas) en Huerta del Rey otro partido clave en su devenir en la primera vuelta de la Liga Sacyr Asobal. Los gladiadores azules, décimos con 7 puntos, reciben al Unicaja Banco Sinfín, penúltimos con 4 puntos, en un choque fundamental para los vallisoletanos, que buscan otra victoria que les permita escapar de la zona de peligro.

“Esta semana estaba marcada como fundamental, con los partidos de Antequera y Sinfín”, explicó hoy el técnico del Recoletas Atlético Valladolid, David Pisonero. “Termina con este partido, que será mucho más complicado todavía que el anterior”. Los vallisoletanos juegan en casa ante un rival directo y el entrenador reconoce que solo vale la victoria. “No nos jugamos media liga, pero sí es uno de los partidos que tenemos que ganar. Si no lo hacemos no pasará nada, pero si ganamos sí. Tenemos mucho que ganar y queremos ganar el partido, no vamos a especular con nada, ni con lesiones, ni calendario… vamos con toda la intención de ganar”, dijo Pisonero.

Numerosas bajas para afrontar el partido

El Recoletas volverá a contar para este partido con las bajas de Diego Camino, Mauricio Basualdo y Jorge Serrano junto a la del canterano Alejandro Pisonero, y de nuevo tendrá repartir minutos entre toda la plantilla disponible, utilizando las rotaciones todo lo posible. Miguel Martínez, con un esguince, pudo jugar el anterior encuentro y esta semana se ha entrenado con normalidad. Yeray Lamariano sufrió un esguince de rodilla en Antequera y”ayer pudo entrenar un poco, con buenas sensaciones”, desveló Pisonero. “Por eso empezaremos con César Pérez en portería y convocaremos a Nico García, aunque seguro que Yeray también estará”, comentó.

“Estamos como estamos con las lesiones, pero también en un momento de rebeldía”, dijo el técnico David Pisonero. “Pensamos en cuidar a los que tenemos más que echar de menos a los que no están”, argumentó. “Incluso estamos rebelándonos contra el momento de juego. Hasta ahora cuidábamos hasta el ritmo de juego porque nuestra rotación no es larga, pero incluso contra eso estamos ya que necesitamos nuestro ritmo de juego habitual y lo vamos a poner. Preferimos morir con nuestras armas que adaptarnos a una situación que nos viene dada y no nos gusta”, analizó el entrenador del Recoletas.

Sobre el rival, el Unicaja Banco Sinfín, el técnico vallisoletano comentó: “No está jugando al nivel que ellos juegan, tiene balonmano, muy directo, que explota mucho el uno contra uno con Castro, Zungri, Dija,... percuten continuamente y la temporada se les puede hacer larga, pero cuando están en forma te pueden hacer mucho daño”.

