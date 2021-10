Puente sobre el 'caso yate': "¿Me tengo que arrepentir de ir con mis amigos donde me dé la gana?"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente ha mostrado hoy su satisfacción con el auto por el que se ha archivado la querella presentada por la Asociación de Juristas Europeos por un posible delito de cohecho en su actuación tras ir dos días de vacaciones en Ibiza en un yate alquilado por el empresario Sergio Zaitegui al que meses antes se le había otorgado un contrato por importe de al menos 195.178 euros.

Puente ha declarado que la sentencia “es la confirmación de que se trataba de un asunto personal, sin trascendencia jurídica ni política”. Según el regidor, el auto ratifica “lo que siempre había sostenido y es que el PP me acusaba de utilizar el ayuntamiento para favorecer a un amigo a cambio de un paseo en yate y lo que yo sostenía es que fui yo el que se aprovechó de un amigo para darle al ayuntamiento lo que en aquel momento nadie tenía que eran equipos de protección frente al COVID-19”.

En ese sentido ha añadido que “el PP ha usado la justicia para intentar obtener un rédito político y ha obtenido un revolcón, uno más, que le deja en evidencia”. En ese punto recordó las anteriores querellas que se presentaron en su contra y de las que ha salido siempre indemne.

“La primera la interpuso Urbespacios, una entidad mercantil formado por los hermanos de la señora Cantalapiedra, a lo mejor candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, para intentar que no votara en el pleno. Fue cuando dos concejales del PP se revelaron y no votaban el Plan Parcial Valdechivillas. Les salió mal porque la audiencia lo archivó sin ni siquiera citarme a declarar”.

“La segunda fue por prevaricación en 2018 y la suerte de la querella fue la misma, se archivó sin llamarme a declarar”, ha explicado. Por eso ha criticado que “el modus operandi del PP es éste y solo puedo decir que espero que aprendan algo y de aquí en adelante se centren en trabajar por la ciudad de Valladolid”.

¿Vacaciones pagadas o regaladas?

En cuanto a si, como afirmó hace meses, el viaje y los gastos los pagó él o fue un obsequio de Zaitegui, el alcalde ha subrayado que “he aportado, lo dice la sentencia, cuantiosa documentación que acredita que pagué mi viaje, los víveres de uno de los dos días de navegación, las cenas, las comidas…, obviamente me subí a un barco que no era mío y no lo pagué yo”.

Para Puente, “el auto pone a cada uno en su sitio y el PP no lo hace directamente “sino que lo hacen a través de una asociación a la que le proporcionan la documentación y la estrategia es un absoluto fracaso”. Para reforzar estas manifestaciones ha desvelado que “hay cosas que no se saben del procedimiento, pero hace quince días, a sabiendas de que se iba a archivar, presentan un documento que les da el Partido Popular”.

En el mismo “dicen que, en aquella fecha, en la que se contrata con el señor Zaitegui, había una oferta anterior cuando el propio documento lo desmentía ya que es del 27 de abril y nosotros compramos el 3 de abril y el 24 llegó el material. Pero es que, además, según ellos, la empresa que hizo la oferta es de parques infantiles, hizo la oferta a través del 010 y pidió el 50% del dinero por adelantado. Ha sido una mentira tras otra”.

En cuanto a si se arrepiente de ese viaje en yate Puente se ha preguntado: “¿Me tengo que arrepentir de ir con mis amigos dónde me da la gana? ¿de haber conseguido EPIS cuando nadie lo hacía, a un precio menor de lo que pago la Junta un mes después y sin estafas? Yo voy a seguir haciendo mi vida siendo alcalde, presidente del Gobierno o cónsul”.

