Un vallisoletano toca el cielo en Asturias

El vallisoletano Israel Castañeda ha logrado su segunda victoria de la temporada en El Entrego, en Asturias, después de un bonito duelo con Mario Gómez y que le sirve para liderar el Open SMRA de Ciclocross.

El corredor del Acquissimo Showroom CxTeam, sin llegar en su mejor momento a este inicio de campaña, está sabiendo leer muy bien las carreras y jugar sus bazas en los mano a mano. En esta ocasión, pese a salir desde muy atrás en la parrilla, el vallisoletano fue poco a poco superando rivales para situarse en posiciones de cabeza después de dos vueltas.

"No he salido muy bien y no tenía buenas sensaciones en las entradas en curvas", ha reconocido el vallisoletano que, sin embargo, se rehacía en las zonas de fuerza donde la bici corría.

A falta de dos vueltas ha pasado a liderar la prueba y, desde ese momento, ha sabido mantener una pequeña distancia con el cántabro Mario Gómez, que se le echaba encima en los 'curveos', pero al que el vallisoletano distanciaba en las largas rectas del circuito.

La victoria de Castañeda le permite liderar este open asturiano que consta de tres pruebas más.

Y si el sábado el del Acquissimo Showroom CxTeam lograba la victoria, el domingo también se subía al cajón, pero esta vez al segundo peldaño en Ribadesella. Castañeda ha tenido que superar también el hándicap de salir muy retrasado en la parrilla y en cuanto ha visto cabeza de carrera no se lo ha pensado y ha arrancado.

"Quizá tenía que haber sido algo más conservador", reconoce el vallisoletano que no ha podido seguir al vencedor, el asturiano Pablo San José, en una zona de bajada en el circuito para ser, finalmente, segundo.

