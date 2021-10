El comercio reivindica su apuesta por la modernidad en el inicio de la X Semana de la Moda

La X Semana de la Moda de Valladolid (MOVA) ha comenzado hoy con la presentación de las propuestas de los 18 primeros comercios participantes. Un acto que ha contado con un masivo respaldo del público, con las invitaciones agotadas en los establecimientos desde hace días, y que ha servido para exhibir la oferta variada, moderna y de calidad de la temporada otoño-invierno, que se puede encontrar en el comercio de proximidad de la ciudad.

Como principal novedad, el evento ha contado con música pinchada en directo por el dj vallisoletano Óscar de Rivera. “Ojalá que estos tres días sirvan para hacer más visibles a los comercios de nuestra ciudad, un sector tan importante”, ha destacado el músico.

La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) organiza la Semana de la Moda de Valladolid, que se celebra hasta el jueves en el Laboratorio de las Artes de Valladolid bajo la dirección de Tamayo Agencia. Tres intensas jornadas con desfiles que permitirán contemplar la oferta un total de 54 propuestas de moda con las últimas tendencias.

El público ha mostrado una gran acogida del evento y ha agotado las invitaciones para las tres jornadas, que se distribuían a través de los comercios participantes. Unos desfiles para los que se ha diseñado un protocolo de seguridad que garantiza el cumplimiento de la normativa sanitaria.

Desde su inicio en el año 2016, la Semana de la Moda de Valladolid se ha celebrado con una periodicidad bianual, para presentar las colecciones primavera-verano y otoño-invierno; e incluso durante la pandemia se ha seguido desarrollando a través de televisión y formatos digitales con el fin de contribuir a visibilizar la gran variedad y calidad de la oferta de moda que ofrece el comercio de Valladolid. Muchos de los participantes en la primera edición han repetido en las siguiente a los que se han ido sumando cada vez más establecimientos, lo que confirma el éxito del evento y su capacidad de difusión.

“Es un evento consolidado que permite dar a conocer las marcas y firmas que se pueden encontrar en el comercio de proximidad, un sector que en Valladolid se encuentra a la vanguardia, genera empleo y riqueza y aporta vitalidad a las calles de la ciudad”, ha destacado el presidente de Avadeco, Alejandro García Pellitero, quien ha destacado la capacidad de resistencia y adaptación a las nuevas tendencias de venta a través de la digitalización. “El efecto multiplicador de las redes sociales de cada uno de los comercios permitirán dar aún mayor proyección a este gran evento”.

El director de MOVA, Ángel Tamayo, ha destacado la recuperación de la Semana de la Moda con público. “Las redes sociales están muy bien y son muy útiles para acercar la moda al gran público, pero no podemos perder de vista el carácter social de la moda y la experiencia en directo es inigualable. El comercio de proximidad lo sabe y ahí radica su gran fortaleza”, apunta el director de Tamayo Agencia, quien ha detallado que a lo largo de los próximos días desfilarán por el LAVA un total de 32 modelos (mujeres y hombres), algunos nombres consagrados también que han desfilado ya en Mercedes-Benz Fashion Week.

Establecimientos participantes

La gala de hoy ha contado con la presencia de las tiendas: Duo Peletería, Frida Gabo, Estación Futura, Paris Vip, Maku Ruiz-Tentazioni, Zapatos París, Oh! Luna, Pilar Prieto, Passión Lencería, Motobasic, Wappa, Centro Óptico Doctrinos, Zanco, Tejidos Ana, El probador de Ada, Boboli, Pantalón y Carlota&Co.

Mañana será el turno de: Regalado, Kilarny, Azabache, Mario Villate, Ninette&Co, El Burrito Pepe, Centro Óptico Doctrinos, Zapatos París, Mercería Conchita, Danza Tamayo, Paris Vip, Monedero, Pantalón D’Ram Zapatos, Wappa, Il Trastevere, Droves y Agued&Co.

Concluye la Semana de la Moda el jueves, 21 de octubre, con los desfiles de: Centro Óptico Doctrinos, Oh! Luna, The Black Monkey, Blue Spirit, Mercería Conchita, No Drama, Aural&Co, Jaime Valentín, Hispanitas, Monedero, Boboli, Regalado, Zapatos Biarritz, Reinas, Duo Pletería, Drovers, Charlotte y Marpormedio.

El diseño y dirección de la Semana de la Moda corre a cargo de la Tamayo Agencia que ha contado con la colaboración de Miguel Íscar 2 Academia de Imagen Personal, Caja Rural de Zamora, LSM Art Photography, Rebeca Florista, la Escuela de Diseño ESI, el instituto Ramón y Cajal, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León.

La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) apuesta por potenciar la Semana de la Moda, que cuenta un año más con el respaldo masivo del gremio de la moda y los complementos de la ciudad.

Esta nueva edición servirá de escaparate al comercio local de moda y complementos, que en Valladolid se ha caracterizado por ofrecer una amplia variedad de propuestas, con tiendas más tradicionales junto a establecimientos que apuestan por las últimas tendencias, más arriesgadas. Una oferta, que permite al consumidor elegir y confeccionar su propio estilo, con un precio ajustado a todos los bolsillos, y que ya puede encontrar en las tiendas.

