Las luces y sombras de la nueva ley que obligaría a formar a los dueños de los perros

Un sí pero no con muchos matices. Esa es la conclusión a la que llegan los expertos consultados por EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, respecto al borrador de la Ley de Protección Animal con la que se pretende, entre otras medidas, prohibir dejar a los perros más de 24 horas solos, que los potenciales propietarios de canes tengan que hacer un cursillo previo para poder comprar o adoptar o que cambie el régimen jurídico de los animales potencialmente peligrosos.

Una batería de normas que se pretende que llegue al Consejo de ministros en el mes de noviembre, para que después pase por las diferentes tramitaciones, gubernamentales y parlamentarias, que permitieran que entre en vigor antes de 2023.

Esta nueva normativa siembra muchas dudas entre los expertos porque el borrador que se ha presentado “de momento, es muy vago”, tal y como explicó, Jesús Pascual, adiestrador de perros desde hace ocho años. Una opinión que comparte la presidenta de Defaniva en Valladolid, Isabel Herrero, quien dijo que “la teoría es siempre muy bonita, pero cómo hacemos que se cumpla esa ley cuando no se cumple la actual y la nueva es más complicada”.

Así, respecto a la necesidad de realizar un curso previo para poder adoptar o comprar un perro, “mientras no se sepa de qué tipo y cómo se va a hacer” es complicado de valorar. Las últimas informaciones apuntan a que podría ser online y parecido a una encuesta lo qué, en principio, no convence demasiado. “Yo creo que ese curso no debería de ser para todos, incluso debería depender del tipo de perro que quieras tener, su raza o características”.

Para explicarlo puso un ejemplo muy claro: “No deberías hacer que una mujer de 60 años que quiere tener un ‘Bichón maltés’ pasara ese examen. Si la misma mujer quiere un pastor alemán, un mastín o un pastor belga, entonces sí entiendo que debería de pasarlo y enseñar a manejarle”. Una opinión que comparten desde Defaniva, una organización que gestiona la adopción responsable de animales abandonados o en riesgo de sacrificio.

Cursos didácticos

Su presidenta, Isabel Herrero, indicó que el curso parece que no ha calado bien entre la opinión pública, pero “entiendo que es una buena medida”. Eso sí, con ciertos matices. “Debería de encaminarse a dar información respecto al cuidado de los perros porque si a la gente le cuesta adoptar perros, porque tienen que pasar un cuestionario previo, imaginemos lo que va a pasar si tiene que hacerlo obligatoriamente”. Por eso consideró que es mejor “informar sobre las vacunas que hay que poner al perro, que tipo de enfermedades pueden tener o qué tipo de comida hay que darles”.

Los perros no podrán estar solos más de 24 horas

La nueva Ley contemplaría también la obligatoriedad de no dejar al animal solo más de 24 horas. Una norma que, por ejemplo, choca con la ordenanza municipal de Valladolid capital en el que ese tiempo se limita a doce horas. Además, en entornos urbanos “e muy complicado de controlar” ya que depende de la denuncia de los vecinos. “Y cuando pasa eso, ¿cómo demuestras que ha pasado el tiempo exigido?”. Porque, además, se exceptúa ese límite a los perros de seguridad o que están en fincas “cuando tampoco se define que entendemos por finca”.

Eliminación de los PPP y esterilizaciones

En cuanto a la eliminación del listado de razas potencialmente peligrosas (PPP), que se pretende que cambie a un examen individualizado a cada perro para conocer su grado de sociabilidad, Pascual afirmó que “es una medida mucho más justa porque hay perros englobados entre los PPP que no lo son en la práctica, mientras que hay otras razas que no están contempladas como peligrosas y sí que pueden llegar a serlo por carácter o estructura física”. Una pretensión que quiere acercarse a la Ley que hay en Suiza, pero “no sé si la sociedad española está preparada a lo que implica”.

American Stafford con su dueña

El proyecto legislativo también matiza que, si conviven varios animales de la misma especie y diferentes sexos, al menos uno de los sexos debe estar esterilizado, salvo en los criaderos inscritos en el Registro Nacional de Criadores. Ante esto, Herrero afirmó que lo que debería de hacerse es “fomentar la esterilización “desde el punto de vista de la salud dando a conocer los beneficios que a largo plazo tiene entre los animales”.

Por ejemplo, en las hembras es beneficioso porque “reduce la posibilidad de tumores en las mamas” y en los machos “la posibilidad de desarrollarlos en los testículos”. Es decir, no obligar “porque sí, sino explicar las razones”.

En definitiva, una legislación que cuenta con el visto bueno de aquellos que están acostumbrados a conivivir con los canes, pero que quieren que sea efectiva y se respete. Que no sea meramente impositiva, sino que sirva para concienciar de la necesidad de respetar unos derechos, los de los animales, que ya están regulados.

