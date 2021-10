Una montaña rusa de partido en El Toralín

El Real Valladolid sacó un punto de su visita a El Toralín en un partido que, en la segunda parte, cobró intensidad y velocidad para generar una montaña rusa de emociones. El gol inicial de Yuri fue respondido de manera apabullante para remontar el choque, pero a falta de diez minutos para el final el colegiado decretó penalti y expulsión para que la SD Ponferradina hiciese el 2-2 y dejar un final vibrante en el que fue el Pucela quien estuvo más cerca de marcar en un estadio donde nadie había conseguido puntuar esta temporada.

La primera mitad tuvo la igualdad como nota preponderante. Con dominio alterno, dos equipos que entraron al partido con las mismas revoluciones, altas, para plantear un enfrentamiento de alto voltaje pero sin apenas ocasiones. Yuri, desde la frontal en el minuto 14, tuvo una de las mejores, pero el disparo se fue fuera. Y Gonzalo Plata acarició el gol en la más clara de este primer acto, al recoger en el área un buen pase de Sergio León, pero en el mano a mano salió vencedor Amir. Ya en los últimos instantes un disparo de Naranjo que repelió Roberto completó el repertorio ofensivo.

Sin embargo, la segunda parte fue mucho más productiva en cuanto al gol. Llena de alternativas, comenzó con un susto, ya que el colegiado pitó en el 49' penalti en contra del Pucela por mano en un centro lateral que el VAR corrigió. A punto estuvo Weissman de llegar a un centro de Sergio León en un inicio que prolongaba las sensaciones del primer tiempo, hasta que se destapó el tarro de las esencias. Lo hizo Yuri, en el minuto 62, al culminar una jugada que comenzó en saque de banda, que dio continuidad Agus Medina, y que el delantero del equipo berciano sentenció con calidad en el área. A partir de ahí, la traca.

Remontada, expulsión y empate

Porque en los algo más de 30 minutos que restaban para la conclusión pasaron muchas cosas. Lo primero, como reacción inmediata, acto reflejo, el gol de Rubén Alcaraz para volver a poner las tablas. Fue en el 68', tras una combinación entre Toni Villa, Plata y Aguado, para que este último sirviese un centro atrás hacia el corazón del área, balón que dejó pasar el extremo ecuatoriano y con el que conectó el medio centro catalán para batir por bajo.

El Real Valladolid creció, demostró su capacidad de reacción, y continuó volcado al ataque. Valentía que tuvo su recompensa en el minuto 72 con un centro de Alcaraz tras recuperación de Toni Villa que encontró a Nacho en el segundo palo, quien la puso para la cabeza de Weissman. El remate del delantero impactó con un defensa pero el propio israelita cazó para mandarla al fondo de la red y completar la remontada.

Logró el equipo pucelano volver a encauzar un partido desbordado para intentar mantener esa ventaja, pero en el minuto 85 una desafortunada jugada se saldó con la expulsión de Queirós por roja directa y el penalti transformado por Yuri para devolver las tablas. Faltaban diez minutos para el final, ya que el añadido fue de 7, y lejos de amilanarse, de empequeñecerse, el Real Valladolid se hizo grande para lanzarse al ataque. No especuló el conjunto de Pacheta y pudo encontrar premio en una contra que Nacho, dentro del área, no logró culminar. No obstante, el marcador ya no se movió.

Con once puntos tras ocho jornadas, y dos partidos en los que el equipo acumula buenas sensaciones, el Pucela ya piensa en la próxima jornada y el partido que medirá al equipo frente al Málaga CF (Estadio José Zorrilla, viernes 8 de octubre, 21.00 horas).

