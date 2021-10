De la Hoz reprocha a Del Olmo no abordar "cara a cara" las cuestiones de partido

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha reprochado a la presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, que no haya abordado las cuestiones de partido "cara a cara", como ha informado Europa Press.

"Creo que las cosas se entienden mejor si se hablan cara a cara, no a través medios de comunicación", ha zanjado De la Hoz en referencia a las declaraciones de Del Olmo en las que ha asegurado que en este momento no aceptaría ser la candidata 'popular' a la Alcaldía de Valladolid al no sentirse respaldada por el partido.

Por otra parte, sobre la contratación por parte del presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, a una empresa dirigida por el ex dirigente de Ciudadanos Pablo Yáñez, De la Hoz ha considerado que "tiene muy poco que aportar".

"Espero que aporte muy poco al PP", ha concluido.

