La cara más actual de África en un Congreso de Jóvenes Investigadores de la UVa

El rector de la Universidad de Valladolid Antonio Largo inaugurará mañana jueves 30 de septiembre a las 9:00 horas en la Facultad de Comercio, el Congreso de Jóvenes Investigadores sobre África que se celebra en esta segunda edición bajo el título ‘África en el siglo XXI: tradiciones, revoluciones y alternativas’.

El Congreso que se celebrará hasta el próximo viernes 1 de octubre, está organizado por la Universidad de Valladolid y la Asociación Nanuki con el objetivo de crear un espacio de debate y aprendizaje para los investigadores nóveles, que centran sus trabajos en el continente africano y la diáspora.

Precisamente son estudiantes de doctorado y jóvenes doctores, así como de Máster y Grado de la UVa e investigadores de otras instituciones los que participan en este encuentro como ponentes. Entre otros Yahya Barry, presidente de BE United, una organización benéfica de arte y cultura africana-caribeña e investigador visitante en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Copenhague, que abrirá el Congreso con la ponencia "Black African Muslims in Euope: Historical and Contemporary Perspectives".

Otras actividades

A continuación, se celebrarán, de forma simultánea en las Facultades de Comercio y de Filosofía y Letras, distintas mesas redondas en las que jóvenes investigadores abordarán temas como las relaciones internacionales y los conflictos en el continente africano, su papel en un mundo global, los movimientos ciudadanos o las redes femeninas africanas.

También acercarán a los asistentes a la historia del continente, así como a la literatura africana del siglo XXI, las alternativas en ingeniería y arquitectura en África y el impacto de los medios de comunicación, entre otros temas.

Durante el Congreso hay programadas también algunas actividades culturales como la presentación del libro 'Brújulas sobre África' mañana, 30 de septiembre, a las 18:00 horas en el aula magna de la Facultad de Comercio. Asimismo habrá una visita al Museo Arte Africano, la realización de talleres y un concierto.

