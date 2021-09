Conrado Íscar: “Me gustaría estar otros cuatro años 'normales' en la Diputación de Valladolid”

Noticias relacionadas Terremoto en el PP de Valladolid por el fichaje del ex de Ciudadanos, Pablo Yáñez

Un político que entiende que su trabajo va más allá de los despachos. De trato humilde y cercano, en permanente contacto con sus vecinos y ciudadanos y una persona "diferente". Así se define el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León en la que aborda los principales asuntos de la provincia en un marco excepcional, una pandemia que lo ha trastocado todo.

Conrado Íscar es, además, presidente del PP en Valladolid y alcalde del pequeño municipio de Matapozuelos, y conoce de primera mano los retos y necesidades que se plantean en la provincia y los cambios que se están registrando a nivel poblacional en los pueblos. Presencia, ambición y altura política guía sus pasos en los tres cargos que desempeña.

Pregunta- Como presidente de una institución de calado como es la Diputación de Valladolid, ¿cuál ha sido el momento más difícil que ha vivido durante toda la pandemia?

Respuesta- La anterior legislatura formó parte de la corporación de esta institución llevando Servicios Sociales, sin duda alguna ha sido una situación muy complicada, una legislatura terrible. Afortunadamente estamos viendo la luz al final del túnel pero, por supuesto, el momento más complicado ha sido todo lo que ha acontecido en las residencias. Me ha superado bastante, me ha costado sacarlo adelante y hemos trabajado muchísimo poniendo todo lo que estaba en nuestras manos para ayudar y sacar adelante esos contagios que hemos tenido en nuestras residencias como en tantas que se han tenido en tantos lugares de la provincia y de España. Hemos salido bastante bien dentro de la situación vivida.

P- Uno de los principales retos que tiene la Diputación es el de afrontar el envejecimiento de la población en el medio rural y la prestación de servicios para las personas mayores, ¿qué medidas tienen planteadas o piensan llevar a cabo al respecto?

R- Las medidas y la apuesta que hace esta casa son clara, de cada 100 euros, 50 van destinadas a Servicios Sociales. La realidad que tiene la provincia de Valladolid es muy similar a la que tiene la Comunidad y tenemos que afrontarla para poder prestar todos los servicios, que son muchos, a las personas mayores. Todo el mundo conoce el esfuerzo que se hace por parte de la institución, por ejemplo, en el incremento de la ayuda a domicilio, que es bastante elevado. Tenemos que seguir dando respuesta para que las personas mayores residan el mayor tiempo posible en su municipio y es cierto que los nuevos modelos como la nueva teleasistencia se están poniendo en marcha, como un nuevo modelo residencial en el que estamos trabajando con la Junta de Castilla y León para dar respuesta a esas necesidades. Tenemos uno de los mejores Servicios Sociales que hay en España.

P- Su lucha personal en el cargo es llevar la cobertura de móvil e Internet a todos los lugares de la provincia, ¿está costando más de lo esperado desde que en 2019 tomó posesión del cargo?

R- Conociendo la realidad del territorio sabíamos que era vital el resolver esta situación que afecta a industria, a creación de empleo, a educación... Es un trabajo que se ha alargado en el tiempo y nos ha costado más de lo que pensábamos y con una pandemia de por medio, pero el despliegue en telecomunicaciones es amplio en todo lo que tiene que ver con telefonía móvil y TDT. Hemos mantenido reuniones con el Gobierno de España, con secretaría de Estado y hay firmado un convenio con la Junta, es decir, que vamos teniendo unos avances, pero no son los que nos hubieran gustado. En lo personal voy a seguir luchando para que al terminar esta legislatura sea una realidad. Tenemos dificultades a nivel competencia, hemos tendido la mano al gobierno de España y esperemos que podamos dar respuesta a las necesidades que hay en la provincia que, aunque no es un consuelo, es menos mala que en otras provincias.

P- Fomentar el alquiler en los pueblos otro de los grandes retos que se plantea en la provincia a la hora de fijar población en los municipios, ¿qué está haciendo la Diputación en este sentido?

Esa es otra de las necesidades que existen el mundo rural. Desde Diputación llevamos tiempo trabajando en ello. En 2021 hemos hecho una apuesta muy fuerte y en breves haremos un balance. Este año hemos aumentado el esfuerzo para formar parte del programa de la Junta de Castilla y León como es el 'Rehabitare' y vamos a seguir luchando. Otra realidad que hay es el concepto de alquiler fuera del alfoz, es una realidad que cuesta. Desde Diputación en colaboración con entidades crearemos un gran parque de viviendas en las que el aval sea la Institución para animar a esas familias que tienen casas cerradas o vacías para que se pueda dar respuesta a esa demanda que me transmiten la inmensa mayoría de los alcaldes y que yo creo como alcalde de Matapozuelos, también, que consigamos aprovechar el momento que está viviendo el mundo rural para que la gente desarrolle sus planes de vida en los municipios.

P- Desde 2019 y pese a vivir una época muy convulsa, qué resultado hace del cargo como presidente de la Diputación, ¿qué se ha conseguido, qué queda por conseguir y cuáles son los principales retos que se plantean a largo plazo?

R- Todos hemos perdido dos años de nuestra vida en el ámbito personal, profesional o administrativo en cierto modo, aunque es verdad que no hemos dejado de prestar servicio y poner en marcha proyectos pero nos hemos dedicado en cuerpo y alma a luchar contra la Covid. Hemos estado al lado de los alcaldes de los Ayuntamientos, fueron momentos muy complicados por esos decretos que cambiaban cada cinco minutos hemos dado todos los medios que hemos podido como bomberos en desinfección de colegios, calles residencias... Mi balance es que hemos aumentado el número de servicios que se prestan a los ayuntamientos, porque va dentro de nuestro ADN. Prestamos apoyo de asesoramiento urbanístico y vamos a seguir luchando para aumentar servicios de cara al ejercicio 2022, que volvemos más a la normalidad. Seguiremos trabajando por mejorar la conexión a Internet, temas de vivienda y depuración de aguas en los municipios, todo ello con un esfuerzo económico y humano muy grande para que salga adelante.

P-¿La pandemia ha pasado factura de alguna manera a la relación que mantiene la Diputación con los pueblos?

R- Los alcaldes de los pueblos independientemente de la ideología que tengan consideran muy importante a la Diputación. Eran tiempos muy difíciles de conversaciones muy largas y mi presencia y mi contacto con ellos ha sido casi diario. Entre ayuntamientos y pedanías son 234 alcaldes y la inmensa mayoría me ha transmitido su agradecimiento. He intentado dar respuesta a todas las llamadas y quiero también poner en valor el trabajo que han hecho los alcaldes, no tengo palabras para definirlo, han estado a pie del cañón.

P-¿Cuál es la necesidad común que plantean la mayoría de los pueblos y cómo piensan atajarlas?

R- Cobertura de Internet, y la preocupación del patrimonio, estos son problemas que se vuelven a repetir. La despoblación, la vivienda, los consultorios y la prestación de servicios son los problemas más comunes que comparten la mayoría de los pueblos.

P-¿Cómo se maneja una agenda siendo alcalde de Matapozuelos, presidente del PP en Valladolid y presidente de la Diputación?

R- Es una cuestión de organización, de delegar. Por suerte o por desgracia duermo muy poco y le dedico muchas horas y no es que sea más que nadie, pues me consta y conozco bien el sector privado y hay muchas personas que trabajan más que yo pero es cuestión de organización y de equipo y al final todo sale. Son jornadas bastante largas e intento dar respuesta a las responsabilidades que asumes, como alcalde de Matapozuelos, como presidente de la Diputación, del partido y formando parte de la direccional nacional del Partido Popular.

P-¿Tiene pensado volver a optar a la Presidencia de la Diputación?

R- No voy a negar que sí me gustaría, porque la situación que hemos vivido hace que los planes no vayan deprisa. Amo a mi tierra, a mi provincia y no niego que me gustaría estar otros cuatro años normales, por decirlo de alguna manera. Me gustaría poder disfrutar de todo el trabajo que estamos realizando en los próximos años.

P-Desde su nombramiento como alcalde de Matapozuelos en 2007, ¿se veía como está ahora?

R- Para nada. En 2007 en Matapozuelos me piden formar parte de un equipo y al final de modo casual me dicen que sea yo quien lidere el proyecto y empiezo como alcalde, una vez que lo hago me dejo la piel y todo ha venido surgiendo, porque yo ni pretendía vivir de la política ni jamás imaginaba en mi cabeza que pudiera estar donde estoy ahora, pero es una cuestión de responsabilidad. Va surgiendo y aquí en esta última legislatura te piden tus presidentes que tires del carro y tienes que hacerlo. Tanto Jesús Julio como Mañueco decidieron que fuese yo y acepté como miembro de la familia del Partido Popular.

P-¿Qué tipo de figura política se identifica con Conrado Íscar?

R- Definirse a uno mismo es complicado pero soy una persona comprometida y responsable y no sé si para mal o para bien soy diferente, pero quienes me tienen que definir son las personas que trabajan conmigo y lo más importante, los vecinos de la provincia de Valladolid. En 2023 pasaremos un examen y son quienes tienen que decir si hemos hecho las cosas bien o mal y si creen en el proyecto del PP.

P- Hace unos meses ha sido elegido presidente del PP de Valladolid con el apoyo del 94% de los compromisarios, cuentas con un apoyo evidente y visible dentro del partido, ¿qué línea de trabajo vas a seguir en este cargo?

R- Uno es la presencia y ha sido difícil por el contexto que hemos vivido, aunque no hemos parado ni mucho menos, otra es la altura política y otra la ambición es lo que transmitía en la Junta Directiva del pasado jueves en Zaratán. También se ha podido ver que hay un cambio dentro del partido y ya no porque que también lo crea yo, sino porque la sociedad ha cambiado y ahora demanda otras necesidades a las que hay que adaptarse. Es muy importante estar en todos los pueblos, en las calles, escuchar a los vecinos. Son muchas las personas que te paran te comentan y te dicen y en algunos casos te critican, que es algo que también me gusta. Además, es importante el tema de la altura política, estamos viendo que Pedro Sánchez nos está dejando un legado del todo vale, del no hagamos nada, de hoy decimos una cosa y mañana otra y por eso es importante estar en todos los debates y ganarles. Decir alto y claro quién es el Partido Popular, quién es el que genera empleo e inversiones y quién cree en la bajada de impuestos. Es importante estar en la calle y recuperar la ambición para volver a ganar en 2023, que vuelva el PP de las mayorías absolutas. En la Junta Directiva se vieron ganas e ilusión y estoy convencido de que en 2023 vamos a recuperar la inmensa mayoría de los municipios de la provincia.

P-Cuando habla de ambición de partido, de presencia en la calle, de contacto con los ciudadanos, de valentía… haciendo autocrítica ¿qué es lo que falla en este sentido dentro del partido?

R-Es que no podemos seguir anclados en el pasado. No sé si lo que se estaba haciendo bien, pero la sociedad nos pide otras cosas, que estemos ahí, a pie de calle. Llevaba Servicios Sociales durante unos años con un dato precioso, que todas las ayudas que teníamos para familias vulnerables habían descendido un 60%. Ahora mismo sirva de ejemplo eso se está incrementando y la sociedad pide que los políticos conozcamos la realidad que visitemos los barrios, que estemos tomando un café en un bar hablando con diez empresarios o jóvenes que no tienen futuro y creo que esas medidas las está llevando a cabo ya el PP en la región y nacional. Estamos en marcha y esta próxima semana vamos a arrancar en Boecillo con esas conversaciones, vamos a estar en todos y cada uno de los rincones en la provincia. Es tiempo de escuchar más que de hablar para que conozcan cuál es le proyecto del PP. Que seamos líderes en Servicios Sociales, en Educación, en Sanidad…tan mal no lo hemos hecho pero la realidad ha cambiado y requiere de otro tipo de medidas.

P-La reforma sanitaria y la atención primaria en el medio rural está provocando mucha confrontación ¿qué opinión tiene al respecto?

R- Siempre hemos demostrado el apoyo a la Junta y es fundamental la colaboración entre instituciones. El otro día hemos ido a una reunión que venía tarde, y nosotros, los presidentes de Diputación desconocíamos cuál era el planteamiento de la consejería de Sanidad pero teníamos una cosa muy clara los nueve, no vamos a permitir que ningún consultorio se cierre. Entendemos que la pandemia ha condicionado la situación, pero la población envejecida de nuestros pueblos es una realidad. El sistema sanitario tiene unas complicaciones sí, pero es cierto que queremos que se cuente con la administración más cercana con los vecinos que son los ayuntamientos, que se mantenga reuniones y entre todos busquemos una solución a esta realidad que existe. Es un cambio que hay que trabajarle en un momento complicado y no hay ningún alcalde que vaya a permitir que se cierren los consultorios.

P- ¿Cómo está en estos momentos el PP de Valladolid, de qué estado de salud goza?

R- El PP goza de muy buena salud, tenemos un equipo nuevo, renovado y vivo que va a salir a por todas, a nadie se le escapa que los grandes gobiernos del PP en Valladolid tuvieron un gran apoyo y una gran base de figuras políticas. Ayudaremos a que Pablo Casado vaya a la Moncloa, tenemos que contar a los vecinos que hay una esperanza y la esperanza es Pablo Casado. A nivel provincial el número de alcaldías es elevado y es verdad que tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo y donde estamos haciendo oposición hacer una oposición ejemplar y vigilar quién está gobernando y escuchar a los vecinos, y cumplir los compromisos. Haciendo un resultado en la Institución provincial a mitad de legislatura hemos cumplido con más del 92% de los compromisos y creo que eso hay que ponerlo en valor. Nuestros programas electorales salen de todo el trabajo previo con los colectivos.

P- Ante las elecciones por la alcaldía de Valladolid en 2023, ¿qué candidato puede hacer frente a Óscar Puente? Aparte de Pilar del Olmo, suenan nombres como Mercedes Cantalapiedra o Eduardo Carazo, en su opinión, ¿cuál sería el mejor candidato para lograr la vuelta del PP a Valladolid? ¿se lo plantea usted?

R- Evidentemente, queremos gobernar. Estoy más convencido cada día y el grupo municipal está trabajando en ello. La oposición es dura, es un trabajo bestial y no siempre se recoge ese trabajo que se está haciendo el grupo municipal que ha sacado temas tan importantes con la problemática con el tráfico, con el soterramiento y otros tantos temas que se ha conseguido que estén en la calle. Vamos a trabajar en hacer un buen programa y concurrir a las elecciones en el PP. Hay cantera, ganas e ilusión, y volviendo a la pregunta quien decide los candidatos es la directiva nacional yo no me lo he planteado ni me lo planteo, eso sí me gustaría estar otros cuatro años en la Diputación.

P- En su opinión, ¿cuáles considera que son los principales fallos que está cometiendo Óscar Puente como alcalde de Valladolid?

R- Mi relación personal con Óscar Puente es muy buena, podemos ir a tomar un café, hablar… pero no quita que las ideas de gestión política sean totalmente diferentes. Lo que percibo y lo que veo es la realidad que hay, cómo ha quedado esta ciudad. El tráfico, el soterramiento, las políticas que de algún modo se hacen desde el Gobierno de España, del todo vale pues hace que los vecinos vean que no es el cambio que esperaban de la ciudad de Valladolid. Que no se sienten cómodos ni a gusto y que ven una ciudad sucia y que no es lo que identifica a una capital tan importante como puede ser Valladolid.

