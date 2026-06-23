El PSOE suspende cautelarmente de militancia a la concejala detenida en Soria

El PSOE de Soria acordó solicitar la suspensión cautelar de militancia de la concejala de Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, y abrir un expediente informativo interno tras las actuaciones conocidas durante la jornada.

La formación socialista explicó que la decisión se adopta de acuerdo con los principios de ejemplaridad, responsabilidad y transparencia recogidos en su Código Ético y de Conducta, una vez conocido el traslado de la edil a dependencias de la Guardia Civil.

Además, el partido informó de que toda la información disponible será remitida a los órganos competentes del PSOE para su valoración en cuanto se disponga de ella.

El PSOE señaló que la suspensión cautelar de la militancia permanecerá vigente mientras se esclarecen los hechos y se desarrollan tanto las actuaciones internas como el procedimiento judicial en curso.

La formación aseguró que actuará con “la máxima exigencia y responsabilidad”, aplicando sus normas internas y adoptando las decisiones que resulten oportunas en función de la evolución del caso, siempre desde el respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia.

Suspensión de delegaciones

El Ayuntamiento de Soria acordó, con carácter cautelar, la suspensión de las delegaciones de la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos, una medida adoptada después de conocerse los hechos que están siendo investigados por la autoridad judicial.

La decisión, según el Consistorio, responde a la voluntad de garantizar la máxima transparencia y de colaborar plenamente con la Administración de Justicia durante el desarrollo de las diligencias.

Además, avanzó que, cuando los tiempos judiciales y el secreto de sumario lo permitan, valorarán la apertura de un expediente informativo interno para recopilar toda la información necesaria y adoptar, en su caso, las decisiones que corresponda.

El Ayuntamiento también anunció que estudiará su personación en el procedimiento como parte interesada.

El equipo de Gobierno subrayó que, mientras continúe la investigación judicial, considera “imprescindible” actuar con prudencia y evitar especulaciones o conclusiones anticipadas que puedan interferir en el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, el Ayuntamiento de Soria reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Justicia, al tiempo que hizo un llamamiento a los medios de comunicación para que acudan a fuentes oficiales y eviten difundir informaciones no contrastadas.