Un año sin tren: Soria ¡Ya! denuncia que Sánchez "se ríe de los sorianos" ante el "abandono ferroviario" de la provincia

Los portavoces de Soria ¡Ya!, Carlos Vallejo y Ángel Ceña, en la rueda de prensa de este jueves en la capital soriana

Soria ¡Ya! ha denunciado este jueves que los sorianos llevan más de un año completamente desconectados por ferrocarril, una situación que califica de “abandono” y que atribuye a décadas de “promesas incumplidas” por parte de los gobiernos de PP y PSOE.

El portavoz Carlos Vallejo ha afirmado literalmente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, "se ríen de los sorianos" por haber generado expectativas que no se han materializado.

"Aquí no pedimos privilegios. Pedimos algo básico: igualdad", ha subrayado Vallejo, y ha asegurado que solicitan tener "las mismas oportunidades que el resto de territorios". "El tren no es un lujo, es una necesidad, es desarrollo económico, es fijación de población", ha señalado.

Sin trenes y sin avances

Según la formación, en la actualidad no circula ningún tren ni por la línea Soria-Torralba ni por el corredor del Alto Jalón. La única infraestructura ferroviaria que atraviesa la provincia es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que lo hace sin ninguna parada en Soria.

El partido critica especialmente la falta de avances en la electrificación de la línea Soria-Torralba, un compromiso reiterado por el PSOE.

En 2024 el Ministerio de Transportes anunció el inicio de la redacción del proyecto; en septiembre y octubre de 2025, Carlos Martínez aseguró que la electrificación "va para adelante" y que su licitación podría llegar en 2026.

Sin embargo, a 30 de abril no hay obras en marcha. "No tiene sentido que los sorianos llevemos más de un año sin poder usar el tren y no estén aprovechando esta parada tan larga para llevar a cabo la electrificación", ha señalado Vallejo.

Este se ha preguntado si "están esperando a que la línea se vuelva a reabrir para volver a cerrarla para proceder a dichas obras".

La línea Soria-Castejón

Otro de los proyectos pendientes es la remodelación de la estación de El Cañuelo, anunciada en noviembre de 2022. Cuatro años después, sigue sin ejecutarse. "Han pasado ministras de Transportes y presidentas de ADIF, pero ha servido de poco", ha lamentado la plataforma.

Respecto a la línea Soria-Castejón, Soria ¡Ya! ha recordado que Pedro Sánchez la prometió en mayo de 2018, semanas antes de llegar a la Presidencia del Gobierno. No fue hasta julio de 2025 cuando se comunicó que su reapertura era "inviable" por un coste estimado de 1.000 millones de euros.

La plataforma considera que tanto PP como PSOE han sido "responsables" del progresivo desmantelamiento del ferrocarril convencional en Soria, con cierres de líneas, reducción de frecuencias y exclusión de la provincia de los grandes corredores ferroviarios.

El pacto PP-Vox

En la misma comparecencia, el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, se ha referido a la investidura pendiente en Castilla y León y ha criticado que PP y Vox sigan "deshojando la margarita" mientras la Comunidad carece de presupuestos y de un Gobierno estable.

Ceña ha instado al Partido Popular a negociar una investidura con otras fuerzas si no llega a un acuerdo con Vox, ya que el 7 de mayo finaliza el plazo para que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, proponga al candidato a la investidura.

"Los ciudadanos de Castilla y León no podemos seguir desamparados", ha zanjado Ceña.