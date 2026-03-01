Soria ¡Ya! arremete contra PP y PSOE por no aplicar "de forma efectiva" las ayudas al funcionamiento

El candidato de Soria ¡Ya! a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, Ángel Ceña, este sábado ICAL

Soria ¡Ya! ha arremetido este sábado en la localidad soriana de El Burgo de Osma contra PP y PSOE por no aplicar "de forma efectiva" las ayudas al funcionamiento destinadas a territorios despoblados como Soria, "pese a estar reconocidas a nivel europeo y estatal".

"La falta de compromiso y de aplicación real de estas medidas supone una oportunidad perdida para mejorar la competitividad de las empresas y frenar la pérdida de población", ha lamentado la formación, que ha insistido en la necesidad de garantizar "una atención pediátrica estable" en los centros de salud y en reforzar los servicios sanitarios en el medio rural.

También ha defendido la reapertura como residencia de mayores de la antigua residencia Sor María de Jesús en Ágreda, con el objetivo de ampliar plazas asistenciales y generar empleo en la zona.

En cuanto a infraestructuras, han recordado "dos incumplimientos de PP y PSOE": la conversión de la carretera CL-101 en autovía, una promesa de los populares; y la reapertura de la Soria-Castejón, "un compromiso que adquirieron Carlos Martínez y Pedro Sánchez que tampoco se ha llevado a cabo". "PP y PSOE nos venden compromiso, pero en realidad ambos son igual de incumplidores", han señalado.

En el ámbito económico, han reiterado la implantación de un ciclo de Formación Profesional de la rama industrial en el Moncayo para consolidar el tejido productivo y responder a la demanda de personal cualificado, así como la declaración del Parque Natural del Moncayo como herramienta de "protección y desarrollo sostenible".

Infraestructuras y centro de salud

La jornada ha culminado con un acto de campaña en El Burgo de Osma, donde los candidatos Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Juan Antonio Palomar han abordado las prioridades específicas de esta zona. Los tres cabeza de lista de Soria ¡Ya! han defendido la finalización del nuevo centro de salud de El Burgo de Osma como "actuación urgente para garantizar una atención sanitaria adecuada a la población de la comarca".

En cuanto a infraestructuras, han propuesto la redacción y ejecución del proyecto de carretera 2+1 en la CL-116, que una a la villa con Monteagudo de las Vicarías por Almazán para "mejorar la seguridad vial y la conectividad".

En el ámbito económico, han subrayado la necesidad de impulsar la modernización y el desarrollo del polígono industrial de El Burgo de Osma, de titularidad autonómica, "como elemento clave para atraer nuevas inversiones, consolidar empresas ya implantadas y generar empleo estable en la comarca".

En este sentido, Soria ¡Ya! ha criticado que, tras casi cuatro décadas de gobiernos del PP en la Junta, el polígono "no haya recibido el impulso necesario para convertirse en un verdadero motor económico para la zona".

Soria ¡Ya! ha considerado que el futuro de El Burgo de Osma y de las comarcas visitadas depende "de decisiones concretas en sanidad, infraestructuras y actividad económica para mantener población y crecer, y que una representación firme en las Cortes es imprescindible para que estas prioridades se traduzcan en hechos".

Durante la visita en El Burgo de Osma, Ceña, Ramos y Palomar se han reunido con representantes de la asociación Covid Persistente para recoger las demandas de este colectivo que "aún padece las consecuencias de la pandemia y que lamenta el abandono institucional".