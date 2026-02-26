Soria ¡YA! llama a “rebelarse” contra el olvido institucional y manda un mensaje a Martínez: “Adopta lo que ya propusimos”

Los candidatos Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Juan Antonio Palomar presentan una hoja de ruta que recorrerá la provincia de "punta a punta" Cedida

Soria ¡YA! ha dado el pistoletazo de salida a la carrera hacia las urnas para las elecciones autonómicas de 2026.

El partido ha presentado su lema de campaña: ‘Por Soria, ¡REBÉLATE!’. Una consigna que es una llamada a la acción frente a lo que califican “como décadas de desatención por parte de las administraciones central y regional”.

La comparecencia ha contado con la presencia de los tres principales nombres de la lista autonómica: Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Juan Antonio Palomar, acompañados por la número seis, Conchi Álvarez.

Juntos han desgranado un programa que busca movilizar a la sociedad soriana para que “deje de aceptar la falta de oportunidades como un destino inevitable”.

La formación sostiene que el lema interpela directamente a cada ciudadano para plantarse ante las políticas de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España.

Según han denunciado, tanto PP como PSOE han tomado decisiones durante más de 40 años que han relegado a la provincia a un segundo plano estructural.

“"Por Soria, ¡REBÉLATE!" significa rebelarse para quedarse, para que vivir en Soria no sea un acto de resistencia diaria sino una opción con futuro”, han explicado desde la formación.

Esta rebeldía se traduce en exigencias concretas. Por ejemplo, una sanidad pública de calidad, transporte y conectividad reales y, sobre todo, la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida digno sin tener que emigrar. En palabras de los candidatos: “No queremos ser una sucursal como son PP, PSOE y VOX”.

La formación ha reivindicado que su entrada en las Cortes hace cuatro años ha cambiado el tablero político. Defienden que, “sin su presión”, hitos recientes como la reapertura de la entrada del hospital (producida hoy mismo tras 18 años de obras) o el anuncio del presidente de la Junta sobre el traslado de pacientes fallecidos, no habrían ocurrido.

«Influimos y eso nunca había pasado antes. Sin nuestra presencia, muchas de estas medidas no se estarían llevando a cabo ni anunciando como promesas electorales», han subrayado con firmeza.

Incluso han señalado que otros partidos, como el PSOE de Carlos Martínez, gran rival para repartir procuradores en su provincia, han terminado adoptando propuestas que Soria ¡YA! puso sobre la mesa, como las medidas 30/30, la ley contra la despoblación o el blindaje presupuestario para la atención primaria.

Su campaña

La formación ha asegurado que recorrerán la provincia “de punta a punta”, manteniendo su esencia de proximidad: “Siempre hemos pisado el territorio y escuchado a la gente que vive en nuestros pueblos”.

Esta noche, la imagen de la campaña llegará simultáneamente a ocho puntos estratégicos (Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Covaleda, El Burgo de Osma, Golmayo, San Leonardo y Soria capital).

Este viernes 27 de febrero, el foco estará en la zona de Pinares, con visitas a Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero y Salduero, culminando en el primer acto público en Vinuesa (19:00h).

La ruta se desplaza al día siguiente a Moncayo (mercadillos de Ólvega y Ágreda) y al Campo de Gómara, con un mitin central en El Burgo de Osma a las 19:00h.

El domingo 1 de marzo, la formación visitará Alconaba, Candilichera, Martialay, Aldealafuente y Cabrejas del Campo, cerrando el fin de semana con un acto en Ólvega.