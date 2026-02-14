Soria ¡YA! y UPL recurren a la Junta Electoral Central su exclusión de los debates de las elecciones de Castilla y León

Ángel Ceña (Soria ¡YA!) y Luis Mariano Santos (UPL) en una imagen de archivo en las Cortes de Castilla y León Rubén Cacho ICAL

Soria ¡YA! y Unión del Pueblo Leonés (UPL) han presentado un recurso ante la Junta Electoral Central contra la resolución de la Junta Electoral de Castilla y León que les deja fuera de los debates electorales entre candidatos a la Presidencia de la Junta previstos para el 15 de marzo. Ambas formaciones sostienen que la decisión vulnera la Ley Electoral autonómica y supone “falta de democracia”.

El recurso llega después de que ayer la Junta Electoral de Castilla y León determinara que los candidatos que participarán en los debates públicos previstos para esas elecciones serán Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Pollán (Vox) y Carlos Martínez (PSOE).

La resolución, certificada por la secretaria del órgano, Laura Seseña Santos, avala su presencia tras comprobar que las tres formaciones cuentan con grupo parlamentario propio en las Cortes, tal como exige la normativa electoral autonómica, y, en cambio, excluye a UPL y Soria ¡YA!, al no haber alcanzado cada una de las formaciones un número de cinco procuradores, o de al menos tres procuradores y un cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de Castilla y León, tal y como es requerido en el artículo 19 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León para que hubieran podido constituirse en grupo parlamentario.

Según explican las formaciones recurrentes, la resolución impide la presencia de Ángel Ceña (Soria ¡YA!) y de Alicia Gallego, candidata de UPL, en esos debates. Los sorianistas y leonesistas subrayan que durante la XI Legislatura han tenido grupo parlamentario propio, con seis procuradores: tres de Soria ¡YA! y tres de UPL.

En ese sentido, defienden que la ley fija como requisito para participar en debates electorales “contar con grupo parlamentario propio”, sin exigir porcentajes mínimos de voto ni condiciones adicionales.

"Parece que quieren callarnos"

Ángel Ceña ha criticado la decisión con dureza: “Hemos sido grupo parlamentario propio durante cuatro años y ahora pretenden decir que no lo somos a efectos de los debates. Es una incoherencia absoluta”. A juicio de Soria ¡YA!, la exclusión responde a “una interpretación torticera de las leyes” que “silencia la voz de los miles de leoneses y sorianos que nos votaron”.

“Es de vergüenza. Parece que quieren callarnos a los que de verdad queremos hablar de los problemas de Soria y de León. Atenta contra la democracia”, añade Ceña en el escrito.

Ambas formaciones sostienen que dejar fuera a fuerzas con grupo parlamentario propio altera la igualdad de oportunidades electorales y limita el pluralismo político, además de vulnerar derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 y 23 de la Constitución.

En su recurso, piden la nulidad de los acuerdos impugnados, el reconocimiento de su derecho a participar en los debates y la adopción de medidas para garantizar su presencia “en condiciones de igualdad”.

El comunicado se cierra con un aviso dirigido a quienes avalan la exclusión: “Tomamos nota. ¿De qué tienen miedo?”.