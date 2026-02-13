Soria ¡YA!, esta vez sí, estará en las elecciones municipales de 2027: objetivo asaltar la Diputación

Los procuradores Juan Antonio Palomar y Ángel Ceña han calificado esta decisión como "una de las más relevantes" en la historia del movimiento.

Soria ¡YA! ha dado el paso que muchos esperaban y que otros le exigían. Tras años de actividad en las Cortes de Castilla y León y su mala experiencia en las Elecciones Generales, la formación ha anunciado este viernes oficialmente que concurrirá a las próximas elecciones municipales de 2027.

Esta decisión supone un giro de 180 grados respecto a la estrategia de 2023, cuando la plataforma decidió no presentarse a los comicios locales por falta de estructura orgánica.

Ahora, con el bagaje de una legislatura autonómica a sus espaldas, consideran que están listos para entrar en la política de proximidad.

Los procuradores Juan Antonio Palomar y Ángel Ceña han calificado esta decisión como "una de las más relevantes" en la historia del movimiento.

Palomar ha recordado que en 2023 la honestidad les llevó a dar un paso atrás en las municipales: "No teníamos experiencia ni base suficiente. Rechazamos depender de 'paracaidistas' o personas sin vinculación real con los pueblos".

Sin embargo, el escenario actual es radicalmente distinto. Uno de los puntos clave de este anuncio es la mirada puesta en la Diputación de Soria. Al ser un partido de ámbito provincial, Soria ¡YA! es consciente de sus limitaciones en las cámaras altas, pero ve una oportunidad de oro en la gestión directa de la provincia.

"En los ayuntamientos y en la Diputación sí podemos aspirar a gobernar y ser útiles directamente", ha subrayado Palomar, criticando el "maltrato institucional sistemático" de PP, PSOE y Vox.

El calendario a partir del 15 de marzo

Ángel Ceña ha puesto fecha al inicio de la maquinaria electoral. El trabajo organizativo para la implantación territorial comenzará el próximo 15 de marzo, justo después de las elecciones autonómicas.

Ceña ha concluido insistiendo en que las políticas tradicionales han fallado porque se diseñan en función de intereses de partido. Con este anuncio, Soria ¡YA! busca consolidar su base y demostrar que el "voto útil" también tiene cabida en los consistorios más pequeños y en la institución provincial.