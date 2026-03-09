Puente pide desalojar a los "vasallos de Trump" el 15-M y defiende la posición de Sánchez ante la "sinrazón" en Irán

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido este lunes en Soria desalojar a los "vasallos de Trump", en referencia a PP y Vox, en las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo y ha defendido la posición del Gobierno de Pedro Sánchez ante la "sinrazón" de la guerra de Irán.

Puente ha llamado a aprovechar la "oportunidad" que se presenta en Castilla y León para "apartar de sus responsabilidades" a los "vasallos de Trump" en España y ha asegurado que la Comunidad se está viendo "afectada" por la guerra a nivel económico por el crecimiento del precio del petróleo.

"Que cada uno reflexione", ha afirmado, asegurando que "los que se erigen en vasallos de la estrategia de Trump, sucursales de esta iniciativa enloquecida, deberían ser apartados de sus responsabilidades y el día 15 hay una oportunidad de hacerlo".

Puente ha recordado que la situación internacional actual es "muy preocupante" y ha defendido que "sería clave que parara". Además, ha calificado de "imprescindible" la postura del Gobierno porque está suponiendo "un liderazgo en la respuesta frente a esta sinrazón" y que después han seguido países como Reino Unido, Francia e Italia.

"Alguien tiene que alzar la voz contra este sinsentido, alguien tiene que intentar poner límites", ha afirmado, tras recordar que Israel "lleva tres décadas intentando que sucediera esto y ningún presidente estadounidense le ha comprado el marco". "Pero este sí", ha lamentado, dadas las "consecuencias nefastas que estamos viendo" y que supondrán, a su juicio, "un problema aún mayor" que la guerra de Ucrania.

Un "efecto dominó"

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha asegurado que la situación que se está viviendo "pone en mayor relevancia la importancia del voto y de la política" puesto que es un Gobierno de Estados Unidos "votado democráticamente" el que está generando "un efecto distorsionador, desestabilizador y un efecto dominó en todo el mundo".

Martínez ha mostrado su esperanza en que "algún día caiga todo el peso de la legislación internacional" sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien el candidato socialista ha calificado de "genocida".

Además, ha destacado la "magnitud" del conflicto que "además del insoportable coste en vidas humanas, tiene un coste económico que pagamos los mismos: la ciudadanía y el sector primario".

El candidato del PSOE ha criticado que "algunos de los que pretenden defender al campo con soluciones simplistas estén poniéndose de perfil y aplaudiendo a Trump", en una situación que "afecta a la seguridad alimentaria mundial" y supone "un riesgo en un momento dulce para la economía española".

Por ello, Martínez ha insistido en la necesidad de "cambio" en Castilla y León para evitar gobiernos "sin alma" y que "no tienen proyecto político para este país ni para la Comunidad", en relación al PP, frente a un PSOE que se ha alineado, a su juicio, en "el lado bueno de la historia" y que "se pondrá de nuevo del lado de los más vulnerables ante un conflicto que deja a Castilla y León más vulnerable que otras comunidades".