Soria ¡YA! pide explicaciones a Puente por el estado de dos líneas de trenes: “Hay interrupciones prolongadas”

Soria ¡YA! reclama explicaciones al Ministerio de Transportes y a ADIF sobre la seguridad y el estado de las infraestructuras ferroviarias en la provincia

Soria ¡YA! ha enviado esta semana escritos dirigidos al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al presidente de ADIF, Pedro Marco Peña, para reclamar “información detallada, garantías técnicas y un calendario verificable” sobre la situación de las infraestructuras ferroviarias que afectan a la provincia de Soria.

La iniciativa del movimiento surge tras los recientes incidentes en la línea ferroviaria de Córdoba, en el entorno de Adamuz, que han evidenciado las graves consecuencias de la falta de mantenimiento y el abandono prolongado de las vías, incluso en corredores con mayor tráfico y prioridad dentro de la red estatal.

Soria ¡YA! advierte que estos sucesos aumentan la preocupación en una provincia que arrastra décadas de déficit ferroviario.

“La interrupción prolongada del servicio, los retrasos reiterados en las obras, la ausencia de un calendario firme y el deterioro histórico de la infraestructura consolidan en Soria una percepción de abandono estructural difícilmente justificable en un servicio público esencial”, señalan en los escritos.

El colectivo solicita información concreta sobre el estado actual de la línea convencional Soria–Torralba, de la conexión ferroviaria Medinaceli–Arcos de Jalón–Santa María de Huerta, así como del tramo de alta velocidad que atraviesa el sureste de la provincia.

Además, reclaman detalles sobre las actuaciones de mantenimiento y control de seguridad que se están realizando, tanto en los tramos en obras como en los ya intervenidos, las garantías técnicas adoptadas y un calendario con fechas verificables para la finalización de los trabajos y la recuperación del servicio.

Soria ¡YA! subraya que “la seguridad ferroviaria no puede depender del volumen de tráfico ni del peso político del territorio” y recuerda que provincias como Soria no pueden seguir pagando las consecuencias de una priorización desigual en materia de infraestructuras.

El colectivo espera una respuesta transparente por parte del Ministerio de Transportes y ADIF, acorde con la gravedad de la situación y con la necesidad de garantizar seguridad, fiabilidad y equidad territorial en el sistema ferroviario.