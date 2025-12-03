La Guardia Civil detiene en Soria a un hombre que llevaba nueve kilos de marihuana ocultos en un vehículo

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un hombre que circulaba por la autovía A-2 transportando aproximadamente nueve kilogramos de marihuana ocultos en el interior de su vehículo.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12:15 horas del 28 de noviembre, cuando componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Soria (Usecic) se encontraban realizando un control preventivo de seguridad ciudadana en la autovía A-2 dentro de la demarcación provincial de Soria.

Los agentes, dentro de los cometidos del control que se encontraban realizando, dan el alto a un vehículo que, tras la identificación de su conductor, se percataron de un fuerte olor a marihuana procedente del interior del mismo.

En el asiento trasero se localizaron ocultas, dos bolsas de basura de gran tamaño, conteniendo en su interior dos bolsas transparentes de aproximadamente 4,5 kg cada una, con cierre de presión tipo ziplock, repletas de una sustancia florida de color verde que, por su aspecto y olor característico, se trataba de marihuana. Dicha sustancia se encontraba en cogollos.

El conductor fue detenido por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias instruidas, en unión del detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán. La valoración de la sustancia intervenida, podría oscilar entre 16.900 y 60.000 euros en el mercado ilícito, dependiendo de su método de venta.