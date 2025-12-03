Rescatan en helicóptero a un motorista de 40 años herido en San Felices

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha rescatado este miércoles en helicóptero a un motorista herido en el municipio soriano de San Felices. El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 12:47 horas informando de que un motorista había resultado herido al sufrir una caída en las proximidades del paraje El Esplegar, a unos tres kilómetros de Añavieja.

Según indicaba el alertante, el motorista, un hombre de 40 años, se había lesionado una pierna y se encontraba en un camino muy embarrado de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 112 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Ágreda. Al llegar, el helicóptero de rescate ha aterrizado junto al herido. El rescatador enfermero se ha encargado de realizar una primera valoración al herido y le ha inmovilizado la pierna.

A continuación, le han ayudado a subir al helicóptero para poder evacuarlo hasta Garray, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl, donde esperaba una UVI móvil. Finalmente, el herido ha sido trasladado al hospital.