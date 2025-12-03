No devuelve 100 décimos del Sorteo del Niño y acaba bajo investigación de la Guardia Civil de Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una mujer de 39 años y nacionalidad paraguaya como presunta autora de un delito de apropiación indebida, al no devolver un total de 100 décimos correspondientes al Sorteo del Niño del año 2025.

Los hechos se produjeron cuando una administración de lotería de Palencia entregó esos 100 décimos a un establecimiento de Villalobón para su venta.

Al finalizar el periodo de comercialización, la administración reclamó tanto los boletos no vendidos como la recaudación de los que sí habían sido adquiridos por los clientes. Sin embargo, no obtuvo respuesta a dicha solicitud.

Ante esta situación, el propietario de la administración presentó una denuncia ante la Guardia Civil. Tras iniciar las correspondientes diligencias, la investigación concluyó con la identificación de una persona presuntamente implicada en la apropiación indebida de los décimos.

Las actuaciones han sido puestas a disposición judicial.