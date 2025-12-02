Un bombero herido y una anciana de 88 años intoxicada tras el incendio de una vivienda en un pueblo de Soria

Un bombero de 41 años ha resultado herido, y una mujer de 88 intoxicada tras el incendio de una vivienda en la calle Fuente número 35, en Retortillo de Soria (Soria), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Fue a las 3:30 horas de la madrugada de este martes, 2 de diciembre, cuando la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León recibía el aviso por el fuego en la vivienda.

Rápidamente se dio aviso a la Guardia Civil de Soria, a Bomberos de Burgo de Osma y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que atendió en el lugar a la mujer de 88 años intoxicada por inhalación de humo.

Además, también se asistió a un bombero de 41 años que, como explican las mismas fuentes, resultó herido tras la intervención.

Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Soria.