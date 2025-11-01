Un bar de Soria entrega un premio de casi 136.000 euros de la Bonoloto: el único ganador de España

Bar Los Álamos de Soria Loterías y Apuestas del Estado

El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 1 de noviembre, ha dejado un único acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) en Soria.

El boleto premiado, con un premio unitario de 135.966,69 euros, fue validado en el despacho receptor del bar Los Álamos, situado en la calle Marqués de Cerralbo de la capital soriana.

La combinación ganadora del sorteo corresponde a los números 06, 07, 27, 28, 37 y 40. El complementario fue el 15 y el reintegro el 6.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado, la recaudación total del sorteo ascendió a 2.199.496,50 euros.

No ha habido acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que se genera un bote que permitirá que en el próximo sorteo de la Bonoloto un único ganador pueda obtener 1.400.000 euros.