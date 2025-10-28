Detienen a un vecino de Ágreda después de que su padre apareciera muerto en el domicilio de ambos

Un hombre de 46 años, vecino de la localidad soriana de Ágreda, ha sido detenido por la Guardia Civil después de que se encontrara el cadáver de su padre en el domicilio en el que ambos residían.

Tal y como ha confirmado la Subdelegación del Gobierno a este medio, el caso está ya judicializado.



No obstante, por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del anciano, aunque los vecinos de la localidad han destacado que desde hace días no se le veía pasear por el pueblo, según informaron a Ical algunos vecinos.